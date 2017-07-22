Автомобилистов предупреждают о временном закрытии железнодорожного переезда в районе станции Полосухино.
В ночь с 24 на 25 июля, с 1.50 до 4.50 участок перекроют. Водителям советуют объезжать станцию по дороге от Северного шоссе на Есауловку, а также от Северного шоссе в районе железнодорожного переезда у общества «Уголёк-2», сообщает Novokuznetsk.su.
Во время закрытия на участке проведут ремонт.
Как уже писал ВашГород.ру, в Новокузнецке из-за ремонта теплотрассы закрыт проезд по проспекту Запсибовцев в Новоильинском районе — от остановки «Роддом» по направлению к туннелю. Также в городе обезопасят перекрёсток Зорге-Байдаевское шоссе и остановку «Новобайдаевская».
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