Автомобилистов предупреждают о временном закрытии железнодорожного переезда в районе станции Полосухино.

В ночь с 24 на 25 июля, с 1.50 до 4.50 участок перекроют. Водителям советуют объезжать станцию по дороге от Северного шоссе на Есауловку, а также от Северного шоссе в районе железнодорожного переезда у общества «Уголёк-2», сообщает Novokuznetsk.su.

Во время закрытия на участке проведут ремонт.

Как уже писал ВашГород.ру, в Новокузнецке из-за ремонта теплотрассы закрыт проезд по проспекту Запсибовцев в Новоильинском районе — от остановки «Роддом» по направлению к туннелю. Также в городе обезопасят перекрёсток Зорге-Байдаевское шоссе и остановку «Новобайдаевская».