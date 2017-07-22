Глава Кузбасса продолжает реабилитацию после операции в московской клинике.

Замгубернатора по вопросам здравоохранения наук Валерий Цой сообщил, что состояние Амана Тулеева стабильное. Чувствует себя глава Кемеровской области хорошо. Реабилитация продолжается по запланированной ранее программе, передаёт Novokuznetsk.su.

Примерные сроки, когда Аман Тулеев поправится и выйдет на работу, пока не называют.

Напомним, губернатор Кузбасса перенёс операцию на позвоночнике в Германии. После этого его положили в больницу имени Подгорбунского в Кемерове, а затем — на реабилитацию в московскую клинику.

Как уже писал ВашГород.ру, ранее политолог заявила, что сегодня между кузбасской «группой людей Тулеева» и Кремлём идут переговоры о преемнике Амана Гумировича.