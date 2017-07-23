В Сочи 21 июля прошёл «Недетский разговор» Владимир Путина с учащимися центра для одарённых детей «Сириус». Один из самых необычных вопросов задала девушка из Междуреченска.

Одиннадцатиклассница Оксана Пшеничко из Кемеровской области — увлечённый физик. Она давно занимается проектной деятельностью и участвует в турнирах юных учёных. Вот только на уроках физика — это не увлекательные проекты, а занудный и унылый предмет. Долго ли это будет продолжаться и как изменить систему преподавания физики в целом, спросила сибирячка у президента.

«Вся учёба направлена на подготовку к ЕГЭ. Почти всё время уходит на заучивание формулировки и решение стандартных задач просто потому, что это спрашивают на экзамене. Однако дети перестают понимать, почему этот мир выглядит таким, каким мы его видим, и что же вообще вокруг нас происходит. И что немаловажно, теряется интерес к физике», — уверена Оксана.

В ответ Путин активно защищал ЕГЭ и уверял, что в стране есть отличные примеры преподавания естественных наук. А вот что конкретно нужно менять в системе преподавания, президент не знает — подменять собой экспертов он не может.

«Глобальные изменения происходят всегда, просто с разной скоростью. Связано это с накоплением знаний: чем больше знаний у человечества, тем быстрее изменения. Кроме того, существует такой феномен, как „накопление-накопление“ — а потом скачок. Сейчас мы, похоже, находимся на пороге этого скачка. И физика очень нужна <…> Но всё-таки ЕГЭ не напрямую связано с формальным отношением к предмету. У нас есть победители олимпиад, они могут проступить без всякого ЕГЭ. Экзамен расширил возможности для одарённых ребят со всей территории РФ».

Напомним, в этом году в Кузбассе средний балл на ЕГЭ по физике вырос: доля участников, получивших на экзамене от 80 до 100 баллов, увеличилась с 4,3 до 5,8 процента. Высший балл получили пять человек. В Новосибирской области количество стобалльников по физике также выросло.