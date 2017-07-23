Жителю Новокузнецка не повезло с интернетом-магазином. Вместо долгожданного авторегистратора мужчина получил по почте забавную игрушку.

Малоизвестный сайт с распродажей авторегистраторов житель Ильинки нашёл около недели назад, рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД. Обрадованный мужчин заказал гаджет за 4000 руб., с ним связался менеджер, заявку отправили в работу. Вскоре посылка пришла, но внутри коробки оказались две фарфоровые статуэтки баранов.

Новокузнечанин сразу пришёл в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

«Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого. Уже известно, что номер телефона, с которого он звонил, зарегистрирован в Москве, а деньги были обналичены в Санкт-Петербурге», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В полиции предупреждают: заказывать товары — тем более дорогую технику — нужно только в проверенных интернет-магазинах.

А ВашГород.ру напоминает: из-за новой инициативы ФАС товары на зарубежных сайтах могут заметно подорожать.