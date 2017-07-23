В компании Facebook приступили к созданию модульного смартфона. Занимается этим секретное подразделение.
Как пишут «Известия», о новых планах Facebook рассказали на портале Business Insider. Эксперты изучили патент компании и решили, что описан там именно смартфон: «модульное электромеханическое устройство со встроенными динамиками, сенсорным дисплеем, микрофоном и приёмником сигнала GPS».
Новый гаджет станет своеобразным конструктором для взрослых: в модульном смартфоне владелец может менять по своему усмотрению.
За разработку суперсмартфона отвечает секретное подразделение Facebook — Building 8. Гаджет делают те же люди, что занимались разработкой аналогичного смартфона для корпорации Google, но тогда проект не увенчался успехом.
В самой компании разработку комментировать отказались. Там заявили, что все усилия Building 8 сейчас направлены на создание технологий машинного обучения.
Недавно ВашГород.ру писал о неожиданных недостатках популярных смартфонов — экспертизу проводило Роскачество.
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