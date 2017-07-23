Министерство финансов разрешит уплату штрафов третьим лицам. Но не только ради удобства людей, а чтобы быстрей пополнять бюджет.
Вариант нового закона появился на портале проектов нормативных правовых актов. В нём предлагается внести в Уголовный кодекс поправки об уплате штрафов за преступление небольшой и средней тяжести — отдавать деньги за нарушителя смогут его друзья и родственники.
«Реализация положений законопроекта позволит упростить процедуру исполнения обязанности по уплате штрафов, приведет к уменьшению дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и как следствие, повлечёт своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в части штрафных санкций, в доходы бюджетов», — сказано в пояснительной записке к документу.
Напомним, количество штрафов в России — и реальных, и потенциальных — растёт постоянно. Так, недавно депутаты от «ЕР» внесли законопроект о чудовищных штрафах за ложь в соцсетях.
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