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Проезд в маршрутках Новокузнецка всё-таки подорожает

Минфин разрешит платить штрафы за друзей и родных

Сегодня 12:30
389
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mitino.mos.ru

Министерство финансов разрешит уплату штрафов третьим лицам. Но не только ради удобства людей, а чтобы быстрей пополнять бюджет.

Вариант нового закона появился на портале проектов нормативных правовых актов. В нём предлагается внести в Уголовный кодекс поправки об уплате штрафов за преступление небольшой и средней тяжести — отдавать деньги за нарушителя смогут его друзья и родственники.

«Реализация положений законопроекта позволит упростить процедуру исполнения обязанности по уплате штрафов, приведет к уменьшению дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и как следствие, повлечёт своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в части штрафных санкций, в доходы бюджетов», — сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, количество штрафов в России — и реальных, и потенциальных — растёт постоянно. Так, недавно депутаты от «ЕР» внесли законопроект о чудовищных штрафах за ложь в соцсетях.

Комментарии 4
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логика здесь
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Ну,и нах мне такие друзья и родственники???
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философский вопрос
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а кто такие друзья?
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а кто такие друзья?
люди подобранные по интересу и идущие к одной цели
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люди подобранные по интересу и идущие к одной цели
В "деньгах" друзей не бывает.
Не зря говорят, - Хочешь врага, дай другу в долг,
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