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В России появится новая пенсия

Сегодня 13:14
815
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
infinica.ru

С 2018 года в России появится новый вид пенсии. Закон уже принят.

Пенсию в России начнут выплачивать детям, чьи родители неизвестны, пишет «Экономика и жизнь». Раньше такие дети были лишены регулярной социальной поддержки, но теперь им ежемесячно начнут выплачивать деньги — в том же размере, что пенсия сиротам и по утере кормильца.

Новая категория для социальной пенсии — это дети, оставленные «матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего её личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов». То есть по сути, подкидыши.

Пенсию выплачивают до 18 лет или до 23 — если ребёнок учится по «очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения». Если «подкидыша» усыновят, пенсия автоматически исчезнет со следующего месяца после оформления всех документов.

Добавим, закон приняли в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг.

Как ранее писал ВашГород.ру, пенсии по старости в 2018 году тоже ждут изменения. Их повысят.

Комментарии 1
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Национальной стратегии действий в интересах детей
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Дайте людям работу, достойную оплату труда. И не надо будет Ваших "стратегий".
Стратегия - думать наперед, т.е. уже заложено, что поголовно бросают детей, беспризорники.
Китайцы домой уехали работать, там больше платят)))
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