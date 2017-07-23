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Проезд в маршрутках Новокузнецка всё-таки подорожает

Кемеровчан возмутила грубая ошибка на плакате к Дню шахтёра

Сегодня 14:00
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
amsj.com.au

На одном из торговых центров в Кемерове появился оригинальный плакат «С Днём шахтёра». Горожане заметили на нём грубую ошибку.

Как сообщили очевидцы в паблике «Типичный Кемерово», на плакате написано «С Денем шахтера». Сообщение подкрепили фотографией. По словам горожан, плакат висит на торговом комплексе «Социальный», возле перекрёстка улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев.

В комментариях некоторые пользователи предположили, что это фотошоп — настолько явная ошибка на плакате. Другие считают, что такие баннеры примелькались, поэтому на опечатки никто не обращает внимания. Но большинство возмущались, как у дизайнеров вообще приняли такую работу.

«Кризис во всей красе», Роман Соболев.

«С дном шахтёра!», Павел Бурматов.

«Мало того что смотрится как заплатка, так ещё и безграмотная», Ирина Волк.

«Правильно будет «С денём шахтетёра!», Юлия Шикшина.

Напомним, год назад кемеровчане смеялись над орфографической ошибкой в вывеске на здании Института углехимии и химического материаловедения.

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