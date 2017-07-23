На одном из торговых центров в Кемерове появился оригинальный плакат «С Днём шахтёра». Горожане заметили на нём грубую ошибку.
Как сообщили очевидцы в паблике «Типичный Кемерово», на плакате написано «С Денем шахтера». Сообщение подкрепили фотографией. По словам горожан, плакат висит на торговом комплексе «Социальный», возле перекрёстка улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев.
В комментариях некоторые пользователи предположили, что это фотошоп — настолько явная ошибка на плакате. Другие считают, что такие баннеры примелькались, поэтому на опечатки никто не обращает внимания. Но большинство возмущались, как у дизайнеров вообще приняли такую работу.
«Кризис во всей красе», Роман Соболев.
«С дном шахтёра!», Павел Бурматов.
«Мало того что смотрится как заплатка, так ещё и безграмотная», Ирина Волк.
«Правильно будет «С денём шахтетёра!», Юлия Шикшина.
Напомним, год назад кемеровчане смеялись над орфографической ошибкой в вывеске на здании Института углехимии и химического материаловедения.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.