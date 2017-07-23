Американские учёные выяснили — кофеиновый эффект зависит от напитка. При этом бывает довольно неожиданная «побочка».

Алкалоид кофеин — это практически медицинский препарат, отсюда его воздействие на психику, пишут «Актуальные новости». Он изменяет восприятие окружающего мира и некоторые ощущения.

Кофейный алкалоид перехватывает естественный процесс бодрости-уставания в организме. Вещество блокирует нуклеотид аденозин, который готовит нас ко сну, создавая искусственный эффект бодрости. Одновременно на мозг действуют гормон счастья дофамин, отчего возникает приподнятое настроение и появляется активность.

А чайный кофеин помимо бодрости помогает нам бороться с депрессией — у кофе такого длительного эффекта нет.

Кроме того, как выяснили учёные, кофеин может сделать нас злыми и раздражительными. Алкалоид действует на мозг, который подаёт сигнал в гипофиз о чрезвычайной ситуации. Гипофиз даёт команду надпочечникам вырабатывать «гормон ярости» — адреналин. Отсюда после чашки кофе может появляться буря эмоций, раздражительность или даже тревога.

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