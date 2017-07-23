В КемГУ появится новый ветеринарный центр. Теперь лечить пострадавших животных в вузе будут своими силами.

Клинический Центр сохранения биологического разнообразия при КемГУ откроется уже в ближайшее время, сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на ректора Александра Просекова. Сейчас в вузе уже действует Центр помощи диким и экзотическим животным, туда кузбассовцы регулярно привозят пострадавших змей, ящериц, черепах и др. Новый центр позволит спасти ещё больше братьев наших меньших.

«Упор в центре сделают на работе с пострадавшими животными — зайцеобразными, грызунами, насекомоядными, рукокрылыми, птицами, включая редкие и исчезающие виды. Основная цель — оказание качественной узкоспециализированной помощи пострадавшим, реабилитация после лечения и возвращение животных в естественную среду обитания», — уточнили в пресс-службе вуза.

Как рассказали ВашГород.ру в пресс-службе КемГУ, кузбассовцы также смогут привозить в центр на лечение животных. Но только пока неизвестно, будет ли это на коммерческой или некоммерческой основе.

Добавим, новый центр позволит лечить животных своими силами, не привлекая ветеринаров со стороны. Это сократит время постановки диагноза и увеличит шансы на выздоровление. Кроме того, на базе отделения организуют и научную деятельность.