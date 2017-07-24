К неприятному запаху в Новоильинском районе причастно АО «Кузбасская птицефабрика».

Это в ответе на официальный запрос ВашГород.ру сообщила администрация Новоильинского района. Чиновники добавили, что всего к ним поступало 12 жалоб на неприятный запах. После первой они обратились за разъяснениями в Роспотребнадзор по Кузбассу.

«В связи с многочисленными обращениями на неприятный запах куриного помёта в Новоильинском районе в отношении юридических лиц ООО „Кузбасский бройлер“ и АО „Кузбасская птицефабрика“ 28.06.2017 и 06.07.2017 возбуждены дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статьям 6.3 „Нарушение санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека“ и 8.2 „Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами“ КоАП РФ», — добавили в администрации.

Напомним, ранее руководство «Кузбасской птицефабрики» рассказало ВашГород.ру, что замеры не показали нарушений на предприятии. Неприятный запах же, по словам директора АО, возможен лишь в штиль или при северном ветре.

А депутат Новокузнецкого горсовета Сергей Реут сообщал редакции, что, по его личному мнению, запах идёт с птицефабрики, расположенной в посёлке Металлург. А там находится предприятие «Кузбасский бройлер». С ними ВашГород.ру также связался: компания пообещала прокомментировать ситуацию.

Какая из птицефабрик всё-таки причастна к вони, от которой новоильинцы регулярно страдают, покажет административное расследование. Его результаты мы обязательно опубликуем.