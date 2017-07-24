В линейке депозитных предложений БКС Банка появился «Супер Вклад» — депозит с одной из лучших ставок на рынке — 9,1%.

«Супер Вклад» БКС — это специальное предложение для новых клиентов банка. При его оформлении клиент также получает премиальный пакет услуг «Премьер Базовый» без комиссии за его обслуживание, включая мобильный и интернет-банк БКС Онлайн.

Ставка 9,1% действительна при размещении средств на «Супер Вклад» на 181 день, проценты выплачиваются в конце срока, вклады до 1,4 млн рублей страхуются АСВ. Узнайте больше о новом предложении компании можно на нашем сайте.

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