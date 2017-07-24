В линейке депозитных предложений БКС Банка появился «Супер Вклад» — депозит с одной из лучших ставок на рынке — 9,1%.
«Супер Вклад» БКС — это специальное предложение для новых клиентов банка. При его оформлении клиент также получает премиальный пакет услуг «Премьер Базовый» без комиссии за его обслуживание, включая мобильный и интернет-банк БКС Онлайн.
Ставка 9,1% действительна при размещении средств на «Супер Вклад» на 181 день, проценты выплачиваются в конце срока, вклады до 1,4 млн рублей страхуются АСВ. Узнайте больше о новом предложении компании можно на нашем сайте.
Или в офисе БКС Премьер в Кемерово:
ул. Весеняя, 23
Тел. 44−15−38
В офисе БКС Премьер в Новокузнецке:
пр. Кирова, 56
Тел. 99−30−86
АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.