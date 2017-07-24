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«Супер Вклад» — 9,1% годовых

Сегодня 09:00
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На правах рекламы
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
БКС

В линейке депозитных предложений БКС Банка появился «Супер Вклад» — депозит с одной из лучших ставок на рынке — 9,1%.

«Супер Вклад» БКС — это специальное предложение для новых клиентов банка. При его оформлении клиент также получает премиальный пакет услуг «Премьер Базовый» без комиссии за его обслуживание, включая мобильный и интернет-банк БКС Онлайн.

Ставка 9,1% действительна при размещении средств на «Супер Вклад» на 181 день, проценты выплачиваются в конце срока, вклады до 1,4 млн рублей страхуются АСВ. Узнайте больше о новом предложении компании можно на нашем сайте.

Или в офисе БКС Премьер в Кемерово:

ул. Весеняя, 23

Тел. 44−15−38

В офисе БКС Премьер в Новокузнецке:

пр. Кирова, 56

Тел. 99−30−86

АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.)

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