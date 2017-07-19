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Оказывается, избавиться от раздражительности в понедельник можно, просто наблюдая за мирно плывущей в бассейне корги. Милая плюшевая собака уже успела покорить пол-земного шара, так что советуем вам с ней познакомиться.

Публикация от Zero Marie Hussein Corgibutt (@corgi_zero) Июл 19 2017 в 4:20 PDT

Николаса Кейджа в интернете любят. А побывав на открытии кинофестиваля «Евразия» в Казахстане, он навлёк на себя ещё большую популярность. Всё началось со снимка, где актёр в национальном костюме стоит рядом с народной артисткой Казахстана.

Пользователи не смогли пройти мимо.

Выяснилось, что в таком костюме Кейдж неплохо вписывается почти в любую компанию.

Кошки — звери не только крайне умилительные, но и порой странные. Бразильянка Элоиза ведёт страничку в «Твиттере», куда выкладывает перерисованные нелепые снимки котов. Получается нечто непривычное, но забавное.

just do it pic.twitter.com/mdazwSSN9c — poorly drawn cats (@poorlycatdraw) 20 июля 2017 г.

Как вам такой кот-осьминожка?

На «Ютьюбе» набирает популярность видео с прыжками горбатых китов. Игры огромных созданий сумел запечатлеть американский фотограф-любитель, и на это стоит взглянуть.

Доброго вам понедельника!