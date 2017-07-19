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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

Мемный Николас Кейдж и странные кошки, или Доброе утро на ВашГород.ру

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Твиттер

ВашГород.ру продолжает делать ваше утро добрее с нашей еженедельной подборкой интересностей и приятностей из интернета.

Оказывается, избавиться от раздражительности в понедельник можно, просто наблюдая за мирно плывущей в бассейне корги. Милая плюшевая собака уже успела покорить пол-земного шара, так что советуем вам с ней познакомиться.

Николаса Кейджа в интернете любят. А побывав на открытии кинофестиваля «Евразия» в Казахстане, он навлёк на себя ещё большую популярность. Всё началось со снимка, где актёр в национальном костюме стоит рядом с народной артисткой Казахстана.

Пользователи не смогли пройти мимо.

Выяснилось, что в таком костюме Кейдж неплохо вписывается почти в любую компанию.

Кошки — звери не только крайне умилительные, но и порой странные. Бразильянка Элоиза ведёт страничку в «Твиттере», куда выкладывает перерисованные нелепые снимки котов. Получается нечто непривычное, но забавное.
Как вам такой кот-осьминожка?

На «Ютьюбе» набирает популярность видео с прыжками горбатых китов. Игры огромных созданий сумел запечатлеть американский фотограф-любитель, и на это стоит взглянуть.
Доброго вам понедельника!
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