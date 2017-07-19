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Оказывается, избавиться от раздражительности в понедельник можно, просто наблюдая за мирно плывущей в бассейне корги. Милая плюшевая собака уже успела покорить пол-земного шара, так что советуем вам с ней познакомиться.
Николаса Кейджа в интернете любят. А побывав на открытии кинофестиваля «Евразия» в Казахстане, он навлёк на себя ещё большую популярность. Всё началось со снимка, где актёр в национальном костюме стоит рядом с народной артисткой Казахстана.
Пользователи не смогли пройти мимо.
Выяснилось, что в таком костюме Кейдж неплохо вписывается почти в любую компанию.
snat pic.twitter.com/WvHcQDZZHf— poorly drawn cats (@poorlycatdraw) 29 июня 2017 г.
just do it pic.twitter.com/mdazwSSN9c— poorly drawn cats (@poorlycatdraw) 20 июля 2017 г.
26 ноября 2016 г.
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