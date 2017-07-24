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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

В Новокузнецке избавляются от давно надоевшего объекта

Сегодня 07:20
894
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Кольцо на Доме быта преображается.

В воскресенье, 23 июля, здесь начали убирать рекламные этажерки, сообщает Novokuznetsk.su. Работы вели с первой половины дня и до самого вечера.

«Башни-близнецы» продержались на кольце у Дома быта более пяти лет. За это время они успели изрядно надоесть горожанам, многие заявляли, что конструкции портят вид кольца. Неоднократно вставал вопрос о демонтаже «башен», в том числе и для постройки двухуровневой развязки. Но те каким-то чудом простояли аж до 2017 года.

Одно время конструкции даже выполняли полезную функцию для простых горожан — на них были установлены часы. Но механизм нередко ломался, и в итоге часы убрали.

Как уже писал ВашГород.ру, в мае этого года истёк срок договора с собственником, и документ решили не продлевать. У владельца был месяц на демонтаж конструкций, и по окончании срока администрация получила право самостоятельно ликвидировать этажерки.

Комментарии 1
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олег
6 0
либо коррупция либо непрофессионализм разрешения главным архитектором
люди сразу заценили убожество конструкции, а вот верунчик нет... может проверить ее на вшивость?
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