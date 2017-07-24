Кольцо на Доме быта преображается.
В воскресенье, 23 июля, здесь начали убирать рекламные этажерки, сообщает Novokuznetsk.su. Работы вели с первой половины дня и до самого вечера.
«Башни-близнецы» продержались на кольце у Дома быта более пяти лет. За это время они успели изрядно надоесть горожанам, многие заявляли, что конструкции портят вид кольца. Неоднократно вставал вопрос о демонтаже «башен», в том числе и для постройки двухуровневой развязки. Но те каким-то чудом простояли аж до 2017 года.
Одно время конструкции даже выполняли полезную функцию для простых горожан — на них были установлены часы. Но механизм нередко ломался, и в итоге часы убрали.
Как уже писал ВашГород.ру, в мае этого года истёк срок договора с собственником, и документ решили не продлевать. У владельца был месяц на демонтаж конструкций, и по окончании срока администрация получила право самостоятельно ликвидировать этажерки.
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люди сразу заценили убожество конструкции, а вот верунчик нет... может проверить ее на вшивость?