Россияне, мечтающие переехать за границу, могут приобрести недвижимость в некоторых странах Европы практически за бесценок.

Италия

В Италии есть места, где население сокращается, поэтому власти придумывают различные способы, чтобы исправить ситуацию. Так, на Сицилии в Ганджи численность населения составляет всего 7,5 тысячи человек. Власти коммуны раздают пустующие дома всем желающим, но с обязательным условием — провести ремонт в жилище, сообщает gazeta.ru.

Также желающие жить в Италии могут заселиться в старинные замки, монастыри или виллы. В частности, власти намерены отдать частникам замок XI века Кастелло ди Блера в Лацио и замок XIII века Кастелло ди Монтефьоре в Восточной Италии.

Новые хозяева зданий должны провести реконструкцию и приспособить исторические здания под отель, ресторан, спа или любое другое заведение, которое привлечет туристов.

Франция

Во Франции в 11 километрах от Лилля можно купить дом по акции всего за 1 евро. В городе Рубе ситуация похожа на описанную выше — отток населения. Сейчас в городе проживет 95 тысяч человек.

Такими действиями власти намерены оживить заброшенные районы. Новые собственники должны отремонтировать выданное им жильё. Второе условие — полученный дом нельзя продавать в течение пяти лет.

Великобритания

По данным одной из благотворительных организаций, в Великобритании насчитывается около 600 тысяч пустующих домов. Поэтому приобрести такую жилплощадь можно всего за 1 фунт.

Предложение доступно, например, в Ливерпуле, но есть несколько условий: недвижимость нужно покупать впервые, а претендовать на нее могут лишь те, кто живет или работает здесь.

Мигрантам же можно бесплатно получить землю на островах Питкэрн. Это пять островов вулканического происхождения, обитаем из которых — только один. Правда, населяют его всего 49 человек.

Чтобы получить бесплатную землю, нужно построить на ней дома, которые можно будет сдавать в аренду туристам. Не смотря на отдалённость этих островов, здесь есть все условия для жизни: электричество, высокоскоростной интернет, магазин, склад, библиотека и медицинский центр, открытые три дня в неделю, и даже бесплатное образование для детей школьного возраста.