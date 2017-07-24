Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

Сибирские города вышли в лидеры по распространению ВИЧ в России

Сегодня 07:15
843
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newsroom.su

Сибирь оказалась эпицентром ВИЧ-инфекции в стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на молодёжном образовательном форуме.

Самый страшный город в стране по числу заражений ВИЧ — это Кемерово, пишет Znak со ссылкой на Анну Попову. После него идут Новосибирск, Иркутск и представитель Урала — Екатеринбург.

«К сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — уверена глава Роспотребнадзора.

При этом по количеству наркозависимых Сибирь тоже обгоняет остальные регионы — по информации Роспотребнадзора, эпидемии ВИЧ и наркомании географически почти совпадают.

Напомним, и в Кемерово, и в Новосибирске регулярно проходят акции по бесплатному тестированию на ВИЧ. Так, в сибирской столице за первые полгода на вирус проверились больше 2000 горожан.

В то же время сибиряки регулярно жалуются на нехватку лекарств от ВИЧ-инфекции. В Кемерове власти уверяют, что ситуация под контролем и они жалоб не слышали. В Новосибирске отчаявшиеся горожане с ВИЧ регулярно выходят с пикетами на центральные площади и к СПИД-центру.

Добавим, на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» Анне Поповой также пожаловались на дорогие презервативы. Это, по мнению россиян, — один из факторов, мешающих в борьбе с ВИЧ в стране. Теперь ведомство займётся ценами на презервативы вместе с ФАС.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Читатель
6 0
Главное царь палки и велосипеды раздает, да яйца дешёвые. А это мелочи, естественный отбор челяди.
Пофиг им на людей. Если бы шумиху не подняли с нехваткой лекарств, так бы и молчали все
ответить
аватар
321
1 0
Главное царь палки и велосипеды раздает, да яйца дешёвые. А это мелочи, естественный отбор челяди.
Пофиг им на людей. Если бы шумиху не подняли с нехваткой лекарств, так бы и молчали все
предлагаете раздавать презервативы?
ответить
аватар
Дон Хенаро 44890
1 0
предлагаете раздавать презервативы?
Тут в топике про образование меня обвинили в том что я подобно римскому полководцу Катону, который всегда заканчивал речи фразой "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam"(Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен),повторяю одно и тоже....в чем то комментатор прав, и поэтому повторюсь опять...

Нужно не презервативы раздавать, а гнать ******* из власти во главе с самым главным...(модераторы ВГ, слово ***** не является матом, происходит от англ. сondom, а самого главного я не упомянул по имени, так что оснований для удаления поста нет,это я так на всякий случай)
ответить
аватар
321
0 0
Дон Хенаро:
Тут в топике про образование меня обвинили в том что я подобно римскому полководцу Катону, который всегда заканчивал речи фразой "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam"(Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен),повторяю одно и тоже....в чем то комментатор прав, и поэтому повторюсь опять...

Нужно не презервативы раздавать, а гнать ******* из власти во главе с самым главным...(модераторы ВГ, слово ***** не является матом, происходит от англ. сondom, а самого главного я не упомянул по имени, так что оснований для удаления поста нет,это я так на всякий случай)
и чего, все выздоровеют или умнее станут?
ответить
аватар
Имя есть
0 0
Дон Хенаро:
Тут в топике про образование меня обвинили в том что я подобно римскому полководцу Катону, который всегда заканчивал речи фразой "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam"(Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен),повторяю одно и тоже....в чем то комментатор прав, и поэтому повторюсь опять...

Нужно не презервативы раздавать, а гнать ******* из власти во главе с самым главным...(модераторы ВГ, слово ***** не является матом, происходит от англ. сondom, а самого главного я не упомянул по имени, так что оснований для удаления поста нет,это я так на всякий случай)
Ну, т.е. ДРУГОЙ самый главный вмиг поборет наркоманию, а также вмиг выведет общество на новые моральные рельсы, диктующие иметь одного полового партнера, а не перепихиваться после каждого посещения кафешек с разными особями?
Конечно, в разложении общества виновен самый главный! Вот придет добрый дядя Леша и всех вылечит!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ