Сибирь оказалась эпицентром ВИЧ-инфекции в стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на молодёжном образовательном форуме.
Самый страшный город в стране по числу заражений ВИЧ — это Кемерово, пишет Znak со ссылкой на Анну Попову. После него идут Новосибирск, Иркутск и представитель Урала — Екатеринбург.
«К сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — уверена глава Роспотребнадзора.
При этом по количеству наркозависимых Сибирь тоже обгоняет остальные регионы — по информации Роспотребнадзора, эпидемии ВИЧ и наркомании географически почти совпадают.
Напомним, и в Кемерово, и в Новосибирске регулярно проходят акции по бесплатному тестированию на ВИЧ. Так, в сибирской столице за первые полгода на вирус проверились больше 2000 горожан.
В то же время сибиряки регулярно жалуются на нехватку лекарств от ВИЧ-инфекции. В Кемерове власти уверяют, что ситуация под контролем и они жалоб не слышали. В Новосибирске отчаявшиеся горожане с ВИЧ регулярно выходят с пикетами на центральные площади и к СПИД-центру.
Добавим, на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» Анне Поповой также пожаловались на дорогие презервативы. Это, по мнению россиян, — один из факторов, мешающих в борьбе с ВИЧ в стране. Теперь ведомство займётся ценами на презервативы вместе с ФАС.
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Пофиг им на людей. Если бы шумиху не подняли с нехваткой лекарств, так бы и молчали все
Пофиг им на людей. Если бы шумиху не подняли с нехваткой лекарств, так бы и молчали все
Нужно не презервативы раздавать, а гнать ******* из власти во главе с самым главным...(модераторы ВГ, слово ***** не является матом, происходит от англ. сondom, а самого главного я не упомянул по имени, так что оснований для удаления поста нет,это я так на всякий случай)
Тут в топике про образование меня обвинили в том что я подобно римскому полководцу Катону, который всегда заканчивал речи фразой "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam"(Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен),повторяю одно и тоже....в чем то комментатор прав, и поэтому повторюсь опять...
Нужно не презервативы раздавать, а гнать ******* из власти во главе с самым главным...(модераторы ВГ, слово ***** не является матом, происходит от англ. сondom, а самого главного я не упомянул по имени, так что оснований для удаления поста нет,это я так на всякий случай)
Тут в топике про образование меня обвинили в том что я подобно римскому полководцу Катону, который всегда заканчивал речи фразой "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam"(Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен),повторяю одно и тоже....в чем то комментатор прав, и поэтому повторюсь опять...
Нужно не презервативы раздавать, а гнать ******* из власти во главе с самым главным...(модераторы ВГ, слово ***** не является матом, происходит от англ. сondom, а самого главного я не упомянул по имени, так что оснований для удаления поста нет,это я так на всякий случай)
Конечно, в разложении общества виновен самый главный! Вот придет добрый дядя Леша и всех вылечит!