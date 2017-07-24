Сибирь оказалась эпицентром ВИЧ-инфекции в стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на молодёжном образовательном форуме.

Самый страшный город в стране по числу заражений ВИЧ — это Кемерово, пишет Znak со ссылкой на Анну Попову. После него идут Новосибирск, Иркутск и представитель Урала — Екатеринбург.

«К сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — уверена глава Роспотребнадзора.

При этом по количеству наркозависимых Сибирь тоже обгоняет остальные регионы — по информации Роспотребнадзора, эпидемии ВИЧ и наркомании географически почти совпадают.

Напомним, и в Кемерово, и в Новосибирске регулярно проходят акции по бесплатному тестированию на ВИЧ. Так, в сибирской столице за первые полгода на вирус проверились больше 2000 горожан.

В то же время сибиряки регулярно жалуются на нехватку лекарств от ВИЧ-инфекции. В Кемерове власти уверяют, что ситуация под контролем и они жалоб не слышали. В Новосибирске отчаявшиеся горожане с ВИЧ регулярно выходят с пикетами на центральные площади и к СПИД-центру.

Добавим, на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» Анне Поповой также пожаловались на дорогие презервативы. Это, по мнению россиян, — один из факторов, мешающих в борьбе с ВИЧ в стране. Теперь ведомство займётся ценами на презервативы вместе с ФАС.