Медосмотр для сдачи на права подешевел.
Теперь для получения удостоверения не надо сдавать мочу на психоактивные вещества. Ранее Областной клинический наркодиспансер заставлял водителей в обязательном порядке проходить тест. Однако Антимонопольная служба Кузбасса выяснила, что медучреждение злоупотребляет доминирующим положением, и потребовала устранить нарушение.
В итоге стоимость медосмотра снизилась на 991 рубль, сообщили в Управлении антимонопольной службы по Кузбассу. Жителей, кто столкнётся с требованием сдать мочу на психоактивные вещества, если нет особых показаний, просят сообщать об этом в ФАС. При себе иметь копии договора, чека об оплате и справки.
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