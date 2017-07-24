Медосмотр для сдачи на права подешевел.

Теперь для получения удостоверения не надо сдавать мочу на психоактивные вещества. Ранее Областной клинический наркодиспансер заставлял водителей в обязательном порядке проходить тест. Однако Антимонопольная служба Кузбасса выяснила, что медучреждение злоупотребляет доминирующим положением, и потребовала устранить нарушение.