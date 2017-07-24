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В Кузбассе стало дешевле сдать на права

Сегодня 09:31
377
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Медосмотр для сдачи на права подешевел.

Теперь для получения удостоверения не надо сдавать мочу на психоактивные вещества. Ранее Областной клинический наркодиспансер заставлял водителей в обязательном порядке проходить тест. Однако Антимонопольная служба Кузбасса выяснила, что медучреждение злоупотребляет доминирующим положением, и потребовала устранить нарушение.

В итоге стоимость медосмотра снизилась на 991 рубль, сообщили в Управлении антимонопольной службы по Кузбассу. Жителей, кто столкнётся с требованием сдать мочу на психоактивные вещества, если нет особых показаний, просят сообщать об этом в ФАС. При себе иметь копии договора, чека об оплате и справки.

Комментарии 1
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Илья
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С травкой теперь можно не завязывать перед сдачей мочи )))
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