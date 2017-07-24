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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

В Кемерове утром не смогли приземлиться четыре самолёта

Сегодня 10:08
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Сегодня утром столицу Кузбасса окутал сильный туман.

Из-за непогоды четыре самолёта не смогли приземлиться в аэропорту имени Леонова. Это рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Анталии и Симферополя.

Самолёты перенаправили в новосибирские и барнаульские аэропорты, пишет «Газета Кемерова». Они вернутся в Кемеровскую область к 10.30, возможно, немного позже.

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