Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя снова обеспечила повод для веселья. Она намерена бороться с недоливом пива.

Жёсткое заявление депутат сделала в эфире радио «Комсомольская правда». Слушатели из Новосибирска воззвали к Вере Ганзе с жалобами на недолив пива в соответствующих заведениях. И она решила положить конец этой несправедливости, показав себя экспертом в деле.

«Бутылки кто только не производит. И производят их в гараже и на коленке. Причём они пускают эти бутылки, заранее уменьшая ёмкость. Поэтому, как правило, можно заметить, что недоливают в эти бутылки. Особенно „полторашки“ содержат намного меньше», — уверена Вера Ганзя.

Депутат попросила общественников подготовить обращение на её имя, а она уже сделает запрос в надзорные органы.

В фейсбуке сибиряки в открытую смеются над заботливой народной избранницей. Руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов иронически заметил: «А ещё в зоопарке мясо тиграм не докладывают. А в родном для Веры Ганзи Барабинске вода по графику, и та ржавая. А в Госдуме крыша потекла. А Вера Анатольевна о недоливе пива заботится».

Депутат совета депутатов Барабинского района Елена Зубова по-своему оценила заявление Веры Ганзи: «Борщ сварен, а пива не долили… Есть женщины в русских селеньях, главное, чтоб мужик сыто-пьян был».

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Хотя некоторые шутливо замечают — у каждого депутата своя «специализация», и тут вполне актуальный вопрос.

Напомним, Вера Ганзя славится своими инициативами и жалобами на всю страну. Так, в прошлом декабре она рассказала о тяжёлых условиях труда для депутатов. После этого даже появилась петиция с требованием выгнать народную избранницу с такой нелёгкой работы.