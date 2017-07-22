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Кемеровчанка украсит страницы мужского журнала

Сегодня 10:31
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Фотографии уроженки Кемерова Натальи Чуйко напечатают в мужском журнале MAXIM.

Как уже сообщал ВашГород.ру, модель попала в десятку финалисток конкурса «Мисс MAXIM-2017» и очень надеялась победить. Но в итоге судьи отдали первое место другой конкурсантке — Екатерине Котаро из Шадринска.

«Победила девочка, которая, на взгляд участниц, абсолютно никак не проявила себя за несколько съёмочных дней, и на самом финале тоже. Участницы были обескуражены выбором, и в гримёрке выражали недовольство, показывая, что, если бы победила достойная конкурсантка — проигрывать было бы не так обидно», — рассказала ВашГород.ру Наталья Чуйко.

Также участниц расстроили подарки — они оказались намного скромнее, чем в предыдущие годы, сообщила Наталья.

Номер журнала с фотографиями нашей землячки выйдет в свет в сентябре.

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