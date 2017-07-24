Первая Новокузнецкая частная школа распахнёт свои двери для учеников уже 1 сентября. Пока идёт набор только в 1 класс и прогимназию. В дальнейшем планируется открытие средней школы.

ВашГород.ру уже рассказывал про частную школу в Новокузнецке и ее особенности. Школа получила название «Интеллект Академия». Как пишут на официальном сайте учреждения, главная задача школы — научить ребёнка думать, а не знать ответы на все вопросы. Обучение в частной школе основывается на технологии «ИнтеллекТ». Данная программа представляет собой комплекс развивающих занятий по различным предметам.

Сегодня на территории школы расположено три строения: здание администрации, сама школа и спортивный корпус.

Учебное учреждение станет школой полного дня. Пребывание не будет ограничено только уроками. После учёбы школьники могут гулять, выполнять домашнее задание, посещать различные кружки. На базе школы планируется открытие вокальной и хореографической студии, музыкально-театральной школы. Для первоклашек даже предусмотрен сон час.

В классы будут набирать не более 14 человек. Для учеников предусмотрено 5-разовое питание. Как сообщили сотрудники учреждения, цена за месяц обучения в Новокузнецкой частной школе начинается от 50 000 рублей.

«Месячная стоимость обучения в нашей школе, конечно, весьма высокая (и, увы, она сильно выше чем среднемесячный доход большинства жителей Новокузнецка)» — пишут на официальном сайте школы.

В школе открыт набор и в прогимназию. Известно, что занятия для малышей начнутся уже с 1 октября. Начать подготовку к школе могут дети старше 5,5 лет. По информации с официального сайта школы, занятия будут проходить три раза в неделю с 9 — 14 ч. Стоимость посещения прогимназии — 20 000 рублей в месяц.

ВашГород.ру сравнил цены на обучение в частных школах.

Стоимость обучения в Кемеровской частной школе для начальных классов — 14 000 рублей в месяц. За учебу в старшем и среднем звене родителям придется заплатить 16 000 рублей. Дополнительно оплачивается питание (2000 рублей в месяц). При поступлении родителям придется сделать вступительный взнос (около 100 000 рублей).

В Барнауле сейчас функционируют 6 частных школ. Стоимость обучения в них примерно одинакова. Так, родителям первоклашек придется заплатить в среднем 8 000 рублей за месяц обучения. Учёба в среднем и старшем звене варьируется от 10 000 до 15 000 рублей. Отдельно оплачивается питание.

В Новосибирске насчитывается около 10 частных учебных заведений для школьников. Цена за обучение в начальном звене варьируется от 12 000 до 18 000 рублей. В среднем и старшем звене — от 20 000 рублей. При поступлении в большинство школ придется внести стартовый взнос (от 50 000 рублей).