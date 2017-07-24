Туристы в приюте «Рубановский стан» на Поднебесных Зубьях, среди которых дети, оказались в опасности из-за дикого медведя.

Косолапого кто-то прикормил, и теперь зверь не собирается покидать «тёплое местечко».

«Медведь обнаглел, свободно ходил по лагерю, включали бензопилу, только чтобы он ушёл… Вчера был дождь, он в окна стучался», — рассказал телеканалу «Квант» турист.

Из-за хищника люди не могли выйти из домиков, в том числе в туалет. Мишка воровал у них вещи, некоторым рвал палатки, забирал рюкзаки.

В группе «Ёжики.ру», посвящённой Поднебесным Зубьям, туристы категорически не рекомендуют прикармливать диких зверей, и тем более медведя. Также всем любителям дикой природы советуют не выкидывать много еды.

«Господа туристы! Варите столько, сколько сможете сами скушать! Неужели рассчитать количество сваренного для своей группы так сложно! Ведь участь мишки известна — его убьют! А виноваты все мы — одни не возмутились наличием той пищевой ямки, другие умиляются, как в цирке „Шапито“», — написала новокузнечанка Любовь Арсентьева.

Сейчас всех детей вывели из приюта. Спасатели отработали весь комплекс мер по изгнанию медведя и направили в Департамент охраны объектов животного мира Кемеровской области с требованием проверить территорию и принять соответствующие меры. Вероятней всего, мишку выгонят с территории с помощью специально обученных собак.