Эксперты прогнозируют рост цен на топливо по России
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что цены на бензин в Кузбассе снизились. Однако уже к осени вновь ожидается повышение. Как сообщают «Известия», по России бензин подорожает не больше, чем на 1%, то есть примерно на 37 копеек.
«Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%. Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен — он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года, — сообщили эксперты изданию.
Сегодня на заправках Новокузнецка Аи-92 стоит 35,6 рублей, Аи-95 — 38,05 рублей.
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Так что россияне радостно слушают новые обещания Путина, постоянно поглядывая на часы и ожидая наступления 2020 года, где все они станут баронами, баронессами, графинями и графинами, по уровню благосостояния. Осталось совсем чуточку подождать и они – терпеливо ждут.
Собственно говоря, это замечательное качество, известное под несколькими названиями: "ждатьё", "ждачество" или "ждульничество", стало одной из главных отличительных черт данного населения. Кстати, очень часто оно вполне себя оправдывало.
Россия исключается из международных цепочек создания добавленной стоимости. А это будущее. Мы в сложных высокотехнологических секторах теряем. Из России выезжает больше человеческого капитала. Если мы говорим про сегодня, то это то, как повлияли санкции. Краткосрочные эффекты все давно исчерпаны. А долгосрочные действуют, и они очень плохие, но именно в долгосрочной перспективе.