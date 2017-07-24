Эксперты прогнозируют рост цен на топливо по России

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что цены на бензин в Кузбассе снизились. Однако уже к осени вновь ожидается повышение. Как сообщают «Известия», по России бензин подорожает не больше, чем на 1%, то есть примерно на 37 копеек.

«Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%. Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен — он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года, — сообщили эксперты изданию.

Сегодня на заправках Новокузнецка Аи-92 стоит 35,6 рублей, Аи-95 — 38,05 рублей.