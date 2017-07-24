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Цены на бензин вырастут

Сегодня 11:28
897
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Эксперты прогнозируют рост цен на топливо по России

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что цены на бензин в Кузбассе снизились. Однако уже к осени вновь ожидается повышение. Как сообщают «Известия», по России бензин подорожает не больше, чем на 1%, то есть примерно на 37 копеек.

«Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%. Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен — он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года, — сообщили эксперты изданию.

Сегодня на заправках Новокузнецка Аи-92 стоит 35,6 рублей, Аи-95 — 38,05 рублей.

Комментарии 8
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111
28 0
В США на сегодня средний ценник по стране $2,24 за галлон. На наши деревянные - 35 рублей за литр. Учитывая покупательную способность нас и их, бензин в России должен сегодня стоить примерно 12-15 рублей за литр. Зачем мне такая власть, которая жирует на серебряных ложках и сахарницах и выплачивает миллиарды дивидендов кучке олигархов, а я не могу съездить на машине к родственникам в красноярск, потому что это дорого? Такую власть пора менять. Юбилейный 2017-й год надеюсь принесет свои плоды.
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Дон Хенаро 44922
12 2
В США на сегодня средний ценник по стране $2,24 за галлон. На наши деревянные - 35 рублей за литр. Учитывая покупательную способность нас и их, бензин в России должен сегодня стоить примерно 12-15 рублей за литр. Зачем мне такая власть, которая жирует на серебряных ложках и сахарницах и выплачивает миллиарды дивидендов кучке олигархов, а я не могу съездить на машине к родственникам в красноярск, потому что это дорого? Такую власть пора менять. Юбилейный 2017-й год надеюсь принесет свои плоды.
Не убавить и не добавить,все верно и по теме...и сравнение) И про юбилейный год)
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с
2 0
В США на сегодня средний ценник по стране $2,24 за галлон. На наши деревянные - 35 рублей за литр. Учитывая покупательную способность нас и их, бензин в России должен сегодня стоить примерно 12-15 рублей за литр. Зачем мне такая власть, которая жирует на серебряных ложках и сахарницах и выплачивает миллиарды дивидендов кучке олигархов, а я не могу съездить на машине к родственникам в красноярск, потому что это дорого? Такую власть пора менять. Юбилейный 2017-й год надеюсь принесет свои плоды.
Многие знают, что слова Путина можно нести в банк и их там примут как твердую валюту. Например, он не раз и не два говорил, что сделает россиян бессовестно богатыми людьми уже к 2020 году. Внимательные люди могут заметить, что он уже досрочно выполнил свое обещание, и даже приведут тому доказательства. И то сказать, граждане Усмановы, Дерипаски и прочие Роттенберги, действительно стали бессовестно богатыми. Их дворцы и яхты стали притчей во языцех и лоховитые нищеброды из принцев и шейхов стран Залива, никак не могут состязаться по роскоши с этими достойными людьми. Далее, эти люди уже давно не являются в прямом смысле россиянами. Они давно выправили себе паспорта благополучных стран, перевезли туда семьи, дворовых людей, собак, лошадей и любовниц, а потом – постоянно подвозят туда все новые суммы, нажитые непосильным трудом. Между прочим, и русскими их тоже можно назвать с известной долей иронии. Не правда ли, упомянутые выше фамилии, как-то Усманов, Роттенберг и многие другие, как-то не сильно вписываются в канонические фамилии этих земель С другой стороны, последний российский царь Николай, номинально имел фамилию Романов, но в его жилах уже не было ни капли крови от коренного народа мокши, эрзя или даже муромы. Там была немецкая, австрийская, английская и прочая кровь, составляющая все 100%. Так что русским царем его можно было называть чисто ради смеха.
Так что россияне радостно слушают новые обещания Путина, постоянно поглядывая на часы и ожидая наступления 2020 года, где все они станут баронами, баронессами, графинями и графинами, по уровню благосостояния. Осталось совсем чуточку подождать и они – терпеливо ждут.
Собственно говоря, это замечательное качество, известное под несколькими названиями: "ждатьё", "ждачество" или "ждульничество", стало одной из главных отличительных черт данного населения. Кстати, очень часто оно вполне себя оправдывало.
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авс
0 0
Они когда нибудь успокоятся?
В России около 30% полезных ископаемых, которые находятся на планете Земля, а люди живут хуже, чем многие страны Африки.

Россия исключается из международных цепочек создания добавленной стоимости. А это будущее. Мы в сложных высокотехнологических секторах теряем. Из России выезжает больше человеческого капитала. Если мы говорим про сегодня, то это то, как повлияли санкции. Краткосрочные эффекты все давно исчерпаны. А долгосрочные действуют, и они очень плохие, но именно в долгосрочной перспективе.
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Житель
0 0
Это когда цены на бензин успели снизится??? Что за бред??? Не успеваешь офигевать от роста цен на гсм...............
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так вам и надо
0 1
Так вам и надо, водятлы
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КоляYeti 13834
0 0
Они когда нибудь успокоятся?
Нет, ведь сам словоблудливый Гарант по два раза в год поднимает акцызы на бензин, а потом на встречах с работягами рассказывает что это "особенности рынка", но ушей взрослых ему не достаточно и он таперь и детям "причесывает" про свою "стабильность"- их уши ещё не обвисли от "лапши".
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