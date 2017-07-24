Известный учёный Стивен Хокинг в очередной раз рассказал об угрозах для человечества.
Из-за глобального потепления со временем Земля станет непригодна для обитания человека, заявил Хокинг. На ней пойдут дожди из серной кислоты, океаны будут кипеть, а температура воздуха достигнет свыше 200 градусов Цельсия. Чтобы избежать печальной участи, человечеству нужно колонизировать другие планеты, сообщает «Лайф».
Проект по колонизации других планет, в частности, Марса, сейчас в разработке. Его курирует инвестор, изобретатель и предприниматель Илон Маск. Предполагается, что к концу столетия на Красной планете создадут город-миллионик, который будет сам обеспечивать себя всеми ресурсами. Для проекта уже набирают и тестируют добровольцев.
Как ранее писал ВашГород.ру, Стивен Хокинг предостерёг людей от опасности искусственного интеллекта.
Кстати, Стивен Хокинг давно страдает от неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза. Новосибирские учёные надумали найти лекарство от этого недуга.
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Строим пепелац с гравицапой.....и прощай Земл) ку! ))