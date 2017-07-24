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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

Стивен Хокинг предрёк Земле кислотные дожди и кипящие океаны

Сегодня 12:00
8029
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Centrplitki.ru

Известный учёный Стивен Хокинг в очередной раз рассказал об угрозах для человечества.

Из-за глобального потепления со временем Земля станет непригодна для обитания человека, заявил Хокинг. На ней пойдут дожди из серной кислоты, океаны будут кипеть, а температура воздуха достигнет свыше 200 градусов Цельсия. Чтобы избежать печальной участи, человечеству нужно колонизировать другие планеты, сообщает «Лайф».

Проект по колонизации других планет, в частности, Марса, сейчас в разработке. Его курирует инвестор, изобретатель и предприниматель Илон Маск. Предполагается, что к концу столетия на Красной планете создадут город-миллионик, который будет сам обеспечивать себя всеми ресурсами. Для проекта уже набирают и тестируют добровольцев.

Как ранее писал ВашГород.ру, Стивен Хокинг предостерёг людей от опасности искусственного интеллекта.

Кстати, Стивен Хокинг давно страдает от неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза. Новосибирские учёные надумали найти лекарство от этого недуга.

Комментарии 3
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Дон Хенаро 44922
5 1
Ну хоть одно разумное предложение за последнее время,депутатам надо брать пример с великого ученого и мыслителя нашего времени)
Строим пепелац с гравицапой.....и прощай Земл) ку! ))
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Акрихин
0 0
БАС не влияет на интеллект, видимо он что-то забористое курит ))))
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Gleb
1 3
Во-первых Хоккинг прав,на счёт беречь экологию.Во-вторых не нужно ********* и устраивать гонку,за ресурсами(больше,чем нам необходимо.В-третьих ни миру конец,а США,после взрыва либо Йеллоустоун или Хилл-Велли кольдеры.К тому же,если посмотреть на цикличность,то нас наоборот ждёт похолодание,к тому пример активизации вулканов по всему миру,то есть мы входим в астрономическую осень малого ледникового периода...по этой причине климат и стал нервозным(не предсказуемым),лет через 300-500 наступит настоящий ледниковый период.
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