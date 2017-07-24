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Фестиваль «Вкусная еда» ищет таланты

Сегодня 12:01
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Организаторы фестиваля открыли набор танцевальных коллективов для участия

ВашГород.ру уже рассказывал про фестиваль «Вкусная еда», который пройдет 6 августа в саду Металлургов. Кроме большого фудкорта планируются создание массовой танцевальной площадки.

«Мы хотим не только вкусно есть, но и ТАНЦЕВАТЬ!» — заявляют организаторы мероприятия.


Для участия «разыскиваются» самые лучшие танцевальные школы, студии, педагоги по танцам всех направлений.

«Мы хотим собрать в единую картинку различные танцевальные практики, техники и направления» — говорят организаторы фестиваля.

Оставить свои заявки на участие можно на страничке во «ВКонтакте».

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