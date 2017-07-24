Организаторы фестиваля открыли набор танцевальных коллективов для участия

ВашГород.ру уже рассказывал про фестиваль «Вкусная еда», который пройдет 6 августа в саду Металлургов. Кроме большого фудкорта планируются создание массовой танцевальной площадки.

«Мы хотим не только вкусно есть, но и ТАНЦЕВАТЬ!» — заявляют организаторы мероприятия.



Для участия «разыскиваются» самые лучшие танцевальные школы, студии, педагоги по танцам всех направлений.

«Мы хотим собрать в единую картинку различные танцевальные практики, техники и направления» — говорят организаторы фестиваля.

Оставить свои заявки на участие можно на страничке во «ВКонтакте».