На День Шахтёра в Кемерово приедут дирижёр Юрий Башмет и актёр Константин Хабенский.

Артисты дадут в Государственной филармонии два концерта, 26 и 27 августа.

«Публику ждет особенный вечер. Хабенский будет читать замечательные литературные произведения. Ансамбль „Солисты Москвы“ исполнят музыкальные шедевры. А за дирижёрским пультом в этот вечер будет стоять маэстро Юрий Башмет», — рассказали в Государственной филармонии Кузбасса.

Билеты стоят от 1000 до 2000 рублей. Купить их можно на сайте филармонии.

Напомним, в прошлом году на Дне шахтёра в областной столице выступила Народная артистка России Надежда Бабкина.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, столицей Дня шахтёра в этом году стал Междуреченск. В честь этого в городе благоустроят стелу «Междуреченск», улицу Вокзальная, городской парк, спорткомплекс «Кристалл» и так далее.