На днях состоялось официальное открытие сквера за Березкой, который много лет был заброшен.

За реконструкцию сквера «Первостроителей» взялась Администрация Заводского района при поддержке местных предпринимателей. Проект разрабатывали почти шесть месяцев, приступили к «оживлению» парка в конце весны.

Прежде чем преобразить сквер, пришлось выполнить много черновых работ.

«Это валка аварийных деревьев, это очистка пешеходных зон, вот этого асфальта не было. Здесь была земля, мы убрали весь лишний грунт, обнаружили асфальт не самого плохого качества, выполнили небольшой ямочный ремонт», — прокомментировал руководитель администрации Заводского района Алексей Ермолаев.

В парке уже установили детскую площадку, оригинальные парковые диваны. Все это за счет предпринимателей. Как отмечает Novokuznetsk.su, компания ЕВРАЗ выделила на благоустройство сквера 10 млн рублей. Поэтому благоустройство сквера в ближайшее время продолжится.