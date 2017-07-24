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Что появится в новом торговом центре в Новокузнецке

Сегодня 12:55
1180
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

Глава Заводского района Алексей Ермолаев рассказал, что появится в новом торговом центре, который строят у администрации на Запсибе.

«Для меня самого пока секрет, что построят на этом месте. Уже был не один проект торгово-развлекательного комплекса, который предусматривал подземные боксы, стоянки, кинозалы, зоны отдыха для детей и взрослых, загс», — рассказал в эфире программы «Первая студия» Алексей Ермолаев.

Сейчас на Запсибе нет своего загса, и район остро в нём нуждается, добавил чиновник.

«Сейчас делается уже третий проект строительства. Его представят в Комитете градостроительства. Обязательным условием мы выдвинули наличие загса и кинозала либо другой развлекательной структуры: например, фитнес-центра, развлекательной площадки для детей наподобие «Мегалэнда» в «Планете», - сказал Алексей Ермолаев.

Напомним, новый торговый центр займёт площадь 5526 квадратных метров. Также в здании может появиться смотровая площадка или кафе под открытым небом.

Комментарии 3
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бревно Ленина
20 0
Главу района спрашивают:
- Что будет в новом торговом центре?
Ответ:
- ХЗ.
Занавес.
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КоляYeti 13834
0 3
Какой нахрен фитнес! Даёшь киношку в крупном формате посмотреть, фитнесов и соляриев как пивточек тьма, кто жаждет спорту пущай в сэкции на Запсибовец записыются...
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аватар
КоляYeti 13834
0 2
Какой нахрен фитнес! Даёшь киношку в крупном формате посмотреть, фитнесов и соляриев как пивточек тьма, кто жаждет спорту пущай в сэкции на Запсибовец записыются...
ответить
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