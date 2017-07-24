Глава Заводского района Алексей Ермолаев рассказал, что появится в новом торговом центре, который строят у администрации на Запсибе.
«Для меня самого пока секрет, что построят на этом месте. Уже был не один проект торгово-развлекательного комплекса, который предусматривал подземные боксы, стоянки, кинозалы, зоны отдыха для детей и взрослых, загс», — рассказал в эфире программы «Первая студия» Алексей Ермолаев.
Сейчас на Запсибе нет своего загса, и район остро в нём нуждается, добавил чиновник.
«Сейчас делается уже третий проект строительства. Его представят в Комитете градостроительства. Обязательным условием мы выдвинули наличие загса и кинозала либо другой развлекательной структуры: например, фитнес-центра, развлекательной площадки для детей наподобие «Мегалэнда» в «Планете», - сказал Алексей Ермолаев.
Напомним, новый торговый центр займёт площадь 5526 квадратных метров. Также в здании может появиться смотровая площадка или кафе под открытым небом.
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- Что будет в новом торговом центре?
Ответ:
- ХЗ.
Занавес.