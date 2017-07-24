При покупке квартиры практически каждый человек сталкивается с проблемой: взять поближе к центру, но меньше или купить просторную жилплощадь, но в отдалённых районах.

Ведь в большинстве случаев люди работают в Центральном районе, а из-за отдалённости проживания — тратятся дополнительные средства и время на дорогу. Если сравнить две квартиры одинаковые по площади, то в спальном районе такая квартира будет стоить на 15−25% дешевле.

Между «двушками» в Заводском районе и центре разница составляет в среднем в 15−20%. Так, квартира площадью 45 кв. м в хрущёвке на Клименко, 9 обойдётся в 1 миллион 150 тысяч рублей. А такая же жилплощадь, но в Центральном районе будет стоить уже 1 миллион 423 тысячи рублей.

Между панельными девяти и девятиэтажками разница в цене ещё больше. Так, в Орджоникидзевском районе на улице Зорге, 46 «двушка» площадью 45 кв. м обойдётся в 1 миллион 395 тысяч рублей. В Новоильинском района подобная квартира на проспекте Мира, 22 стоит 1 миллион 450 тысяч рублей. А в Центральном районе — 1 миллион 800 тысяч рублей.

По мнению ряда экспертов, Новокузнецк не очень большой город и добираться до работы довольно быстро (по меркам мегаполисов) можно практически из любой точки. Но стоит очень хорошо подумать, ведь, работая 5 дней в неделю, новокузнечане, живущие, например, в Новоильинском районе, за год преодолеют около 11 тысяч километров только лишь на поездки на работу и обратно.

Также это касается и семей с детьми, потому что забирать своих чад из детских садов и школ нужно по месту прописки. Из-за этого родителям придётся каждый раз торопиться и ни в коем случае не задерживаться на работе, а если пробки?