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Недвижимость и строительство

Что лучше купить: тесную квартиру в центре Новокузнецка или просторную на периферии

Сегодня 13:15
610
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Photo.sibnet.ru

При покупке квартиры практически каждый человек сталкивается с проблемой: взять поближе к центру, но меньше или купить просторную жилплощадь, но в отдалённых районах.

Ведь в большинстве случаев люди работают в Центральном районе, а из-за отдалённости проживания — тратятся дополнительные средства и время на дорогу. Если сравнить две квартиры одинаковые по площади, то в спальном районе такая квартира будет стоить на 15−25% дешевле.

Между «двушками» в Заводском районе и центре разница составляет в среднем в 15−20%. Так, квартира площадью 45 кв. м в хрущёвке на Клименко, 9 обойдётся в 1 миллион 150 тысяч рублей. А такая же жилплощадь, но в Центральном районе будет стоить уже 1 миллион 423 тысячи рублей.

Между панельными девяти и девятиэтажками разница в цене ещё больше. Так, в Орджоникидзевском районе на улице Зорге, 46 «двушка» площадью 45 кв. м обойдётся в 1 миллион 395 тысяч рублей. В Новоильинском района подобная квартира на проспекте Мира, 22 стоит 1 миллион 450 тысяч рублей. А в Центральном районе — 1 миллион 800 тысяч рублей.

По мнению ряда экспертов, Новокузнецк не очень большой город и добираться до работы довольно быстро (по меркам мегаполисов) можно практически из любой точки. Но стоит очень хорошо подумать, ведь, работая 5 дней в неделю, новокузнечане, живущие, например, в Новоильинском районе, за год преодолеют около 11 тысяч километров только лишь на поездки на работу и обратно.

Также это касается и семей с детьми, потому что забирать своих чад из детских садов и школ нужно по месту прописки. Из-за этого родителям придётся каждый раз торопиться и ни в коем случае не задерживаться на работе, а если пробки?

Комментарии 10
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Кузнечанин
10 1
Разница в ценах небольшая - поэтому лучше в центре хату покупать - чем далеко от центра! Ведь квартиру многие покупают раз и на всю жизнь!
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Мать двоих детей
10 0
В центре удачнее намного жить, тут и бассейны, спорткомплексы и различные кружки - всё рядом
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Mugler
0 4
По месту прописки? Такие времена давно прошли!
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Свой
7 2
Конечно,центр.Здесь всё есть.Остальные районы уступают во всем.С той же ильинки за банальными покупками едут в центр и эти пробки ещё на дорогах.У меня знакомая,на Косыгина живёт, так в поликлинике тамошной врачей толком даже нет,с детьми в центр мотается,как в лесу живут,ни инфраструктуру,ни комфорта,плюс ещё вонь и шлам последние годы.В центре почище.
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Местный
4 0
Возьмите хотя бы Орджоникидзевский район, если с вами чего случится, то повезут вас по прописке в 11 больницу на зыряновку, а кто был в этом учреждении прекрасно знает, в каком плачевном состоянии оно находится - поэтому уж лучше центр.
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Акрихин
0 1
Конечно,центр.Здесь всё есть.Остальные районы уступают во всем.С той же ильинки за банальными покупками едут в центр и эти пробки ещё на дорогах.У меня знакомая,на Косыгина живёт, так в поликлинике тамошной врачей толком даже нет,с детьми в центр мотается,как в лесу живут,ни инфраструктуру,ни комфорта,плюс ещё вонь и шлам последние годы.В центре почище.
С Ильинки в Центр за покупками ? Это что за идиоты туда ездят ?))))
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321
5 0
...лучше на периферии... периферии Москвы))
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Свой
0 0
С Ильинки в Центр за покупками ? Это что за идиоты туда ездят ?))))
Ещё и в Планету,в кинотеатр ездят,особо на ночной сеанс и т.д. и.т.п.
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Акрихин
1 0
Ещё и в Планету,в кинотеатр ездят,особо на ночной сеанс и т.д. и.т.п.
Дебилы))))
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