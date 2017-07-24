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Новокузнецкой семье после пожара требуется помощь

Сегодня 14:30
332
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

По информации от читателей ВашГород.ру, накануне ночью в районе 5-ой фермы произошёл пожар. Загорелся частный дом.

Как рассказал сосед пострадавших, возгорание началось с веранды, но пламя быстро перекинулось на жилое помещение. Поскольку дом деревянный, к моменту приезда пожарных тушить уже было нечего. В доме находилось 5 человек: мать одиночка и четверо детей. Никто из них не пострадал, выбраться из дома помогали соседи.

«Доставали детей через окна, дом сгорел совсем, жить в нем нельзя, дети все раздетые были, они спали уже в это время, вещей никаких у них не осталось, сгорело все: телефон, документы, вещи», — пояснил сосед пострадавших.

Сейчас семья временно находится у родственников. ВашГород.ру просит всех неравнодушных оказать помощь пострадавшим.

Детям нужны вещи (девочки: 11лет, 1год, два мальчика по 5−6 лет).

Денежные средства можно перевести на карту сестры пострадавшей: 4276 2600 2461 6913 — Юлия Вячеславовна З.

Подробная информация по телефонам: 8 905 968 8873, 8 951 592 6762.

Комментарии 5
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сова
1 11
Нарожают, а потом милостыню просят
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111
6 0
Нарожают, а потом милостыню просят
**** то че несешь то? Или она до пожара помощи просила?
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321
9 1
Нарожают, а потом милостыню просят
урод или уродка
тебя это стороной обошло, но где клюнет...
так что не зарекайся
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сова
1 6
урод или уродка
тебя это стороной обошло, но где клюнет...
так что не зарекайся
Пошёл ты...
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Анастасия
0 0
Бедные(( это из-за этого наверное вчера часов в 22:00 кумар стоял в новобайдаевке ужасный(
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