По информации от читателей ВашГород.ру, накануне ночью в районе 5-ой фермы произошёл пожар. Загорелся частный дом.

Как рассказал сосед пострадавших, возгорание началось с веранды, но пламя быстро перекинулось на жилое помещение. Поскольку дом деревянный, к моменту приезда пожарных тушить уже было нечего. В доме находилось 5 человек: мать одиночка и четверо детей. Никто из них не пострадал, выбраться из дома помогали соседи.

«Доставали детей через окна, дом сгорел совсем, жить в нем нельзя, дети все раздетые были, они спали уже в это время, вещей никаких у них не осталось, сгорело все: телефон, документы, вещи», — пояснил сосед пострадавших.

Сейчас семья временно находится у родственников. ВашГород.ру просит всех неравнодушных оказать помощь пострадавшим.

Детям нужны вещи (девочки: 11лет, 1год, два мальчика по 5−6 лет).

Денежные средства можно перевести на карту сестры пострадавшей: 4276 2600 2461 6913 — Юлия Вячеславовна З.

Подробная информация по телефонам: 8 905 968 8873, 8 951 592 6762.