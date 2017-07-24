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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

В Кемерове ограничат движение на трёх улицах

Сегодня 14:34
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Auto.orsk.ru

В Кемерове продолжается ремонт дорог.

Сегодня, 24 числа, из-за ремонта ограничили движение на трёх улицах областной столицы. Перекрыто по одной полосе на участке проспекта Октябрьский — от Волгоградской до Строителей, на проспекте Ленинградском — от Московского до Ленина. Также проезжую часть обновят на легковой дороге в Кировском районе, рассказали в администрации Кемерова. Добавим, на перекрытых участках можно двигаться со скоростью 40 километров в час.

В этом году в Кемерове постоянно улучшают дорожное полотно и схему движений. Так, на перекрёстке проспекта Ленина и Волгоградской теперь работает четырёхфазный светофор.

Также специалисты собирались расширить улицу Терешковой.

Следить за ходом ремонта дорог можно в группе проекта «Безопасные и качественные дороги» во «ВКонтакте». Специалисты регулярно выкладывают туда сводки и новости.

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