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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

Транспортная революция в Новокузнецке: в городе предлагают построить метро

Сегодня 15:13
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Предприниматель из Петербурга Ринат Бичурин вновь напомнил новокузнечанам о возможности построить у нас надземное метро.

Свой проект бизнесмен пытается реализовать уже несколько лет подряд. Однако администрация города, по словам Рината Бичурина, отказала ему в строительстве «по надуманной причине», вероятно, как он пишет в сообществе, из-за страха потерять прибыль от муниципального транспорта. И теперь петербуржец намерен заручиться поддержкой новокузнечан.

Для этого предприниматель создал группу «Нового метро» Новокузнецка во «ВКонтакте», где горожане могут высказать своё мнение о проекте. Также он организовал петицию на сайте Change.org (а документы на этом портале редко получают реальный отклик) и собирает подписи.

К слову, скоро у надземного метро появится серьёзный конкурент: в городе готовят к запуску скоростной трамвай. Однако, в отличие от муниципального и частного транспорта, проезд в метро будет бесплатным, а доход пойдёт от аренды торговых площадок на станциях.

Ранее ВашГород.ру публиковал предполагаемые маршруты надземного метро и рассказ Рината Бичурина о том, как он хочет реализовать свой проект.

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