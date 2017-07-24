В ближайшие дни в Кузбассе установится жара с грозами, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Завтра, во вторник, днём температура поднимется до +22,+27°С. ОЖидаются дожди и грозы. Ночь будет теплая: до +13,+18°С.

В среду обещают жару: днём +25,+30°С, ночью +14,+19°С и грозы. Примерно такая же картина в четверг: днём +27,+32°С, ночью +15,+20°С, осадки.

Пятница не удивит ничем новым: снова жара до +25,+30°С днём и дожди. Ночью ожидается +12,+17°С.

О погоде на выходные читайте на ВашГород.ру в четверг, 27 июля.