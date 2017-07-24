Не секрет, что многие молодые семьи не могут оформить ипотеку: у кого-то стажа не хватает, а у кого и доход не позволяет. Особенно, если учесть, что не на всех предприятиях зарплата платится «в белую».

ВашГород.ру решил выяснить, можно ли оформить ипотеку на родителей, которые находятся на пенсии.

Известно, что пенсионеры могут оформить потребительский кредит без особых хлопот, но также они могут получить ипотеку, правда на весьма специфических условиях.

Возрастные ограничения

Практически все банки устанавливают лимит по возрасту заёмщиков-пенсионеров. Самые оптимистичные кредитные организации верят, что их заёмщики доживут до 80 лет, другие определяют «deadline» в 65−70 лет. То есть до этого возраста нужно успеть произвести последнюю выплату по жилищному кредиту.

Страховка

Людей старше 65 лет страховщики относят к очень высокой группе риска и дают добро на получение кредита только после тщательного медицинского обследования, а стоимость полиса напрямую зависит от результатов обследования. Страховые тарифы для заемщиков старше 65 лет зачастую превышают 1%, сообщает realty.mail.ru.

Созаёмщик по ипотеке

В большинстве случаев можно взять родителей-пенсионеров в созаёмщики, т. е. разделить ипотеку. Такая практика актуальна, когда официальных доходов детей не хватает для одобрения жилищного кредита банком.

Кроме того, молодые трудоспособные созаёмщики — гарантия того, что ипотека будет выдана на более длительный период времени с выгодными условиями для погашения задолженности.