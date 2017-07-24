Эксперты Focus2move составили рейтинг самых продаваемых городских внедорожников. В него вошли 25 «паркетников» разных марок.

По данным Яндекс, за первые несколько месяцев 2017 года лидером на авторынке «паркетников» стала Honda CR-V. Число продаж данного автомобиля увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. За пять месяцев было продано 334 269 машин.

На втором месте расположилась Toyota RAV4. Этот кроссовер купили 308 354 раз, что на 7,3% больше, чем в 2016 году.

Тройку «призёров» замыкает Volkswagen Tiguan. Число продаж за пять месяцев 2017 года составило 277 706 машин. К слову, это на 41% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Вслед за лидерами расположилась Nissan Quashqai и Hyundai Tucson. Если кроссовер марки Hyundai подскочил в продажах на 17,3%, то Nissan Quashqai стали покупать реже. Так в 2017 году продажи этого автомобиля упали на 10%.

В рейтинг 25 самых продаваемых городских внедорожников также вошли автомобили компаний Ford (3 кроссовера), Toyota (еще 2 модели), Jeep (2 машины), Honda (еще 1 авто), Hyundai (еще 1 модель). По одному «паркетнику» от Chevrolet, Buick, GAC, Mercedes и Subaru.