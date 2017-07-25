У новокузнечанки Татьяны Р. (имя изменено — прим.ред.) в июне в 29-й больнице скончалась от рака крови единственная дочь, 24-летняя Екатерина.

Женщина заявила ВашГород.ру о некомпетентности врачей гематологического отделения 29-й больницы — может, не будь этого, её дочь была бы жива. Мы, в свою очередь, обратились за комментарием в учреждение, где нам предоставили опровержения почти по всем пунктам. Приводим их.

Бомжи в отделении

Татьяна пожаловалась нам, что в гематологическое отделение привозили бомжей, из-за чего там царила антисанитария.

В учреждении напомнили, что медики по закону обязаны лечить граждан независимо от их пола, возраста, расы, имущественного положения, места жительства и других обстоятельств. Однако при госпитализации бомжи обязательно проходят санитарную обработку и затем опасности не представляют. Если же у бездомного находят социально-значимое заболевание, его переводят в другую медорганизацию.

Прорыв батареи

Зимой там же, по словам новокузнечанки, прорвало батарею. Вещи и кровать Екатерины вымокли, и неизвестно, какая гадость была в трубах, утверждает Татьяна.

Прорыв батареи действительно был, говорят в больнице.

«Данная проблема была своевременно устранена сантехниками. Как следует из объяснений медицинского персонала, пациентам помещения, где произошла авария, было предложено перейти в другую палату, но они отказались. Жалоб со стороны пациентов о намокших вещах и постельных принадлежностях впоследствии не поступало. Медицинский персонал подтвердил, что уборка была проведена незамедлительно», — добавили в учреждении.

Походы в другое здание по морозу

Идём дальше. Из-за ошибок врачей мама с дочерью ходили по морозу на рентген в другое здание, говорит новокузнечанка. В гематологическом отделении есть свой рентгенкабинет и кабинет компьютерной томографии, где обследуют пациентов, так что заявление Татьяны о том, что им зимой приходилось идти в другой корпус по морозу, неправда, сообщает главврач 29-й больницы Игорь Раткин.

Равнодушие и некомпетентность медиков

Помимо этого, у горожанки есть претензии к качеству медобслуживания.

«У Кати два дня было кровотечение, но врача на месте не было, больше никто ничего не предпринимал. Из-за кровотечения она падала в обморок и набила шишку на лбу. Она несколько дней жаловалась на кашель, но врачи называли её „эмоционально неустойчивой“, никто не обращал внимания на жалобу. Три дня не могли определить, что у моей дочери пневмония. Приходил какой-то чужой доктор-терапевт, прописали что-то капать. Но в процессе пришёл врач-реаниматолог и выяснилось, что капали абсолютно не то», — говорит Татьяна.

А вот что сообщают в больнице:

«У больных лейкозом развиваются нарушения в свёртывающей системе крови, что приводит к плохо контролируемым кровотечениям и не всегда поддаётся лечению. Кроме того, эти пациенты подвержены гнойно-септическим осложнениям, ведущее место среди которых принадлежит пневмонии. Осмотр пациентов лечащим врачом проводится ежедневно по рабочим дням не реже одного раза в день (при необходимости — чаще), а в нерабочее время — дежурным врачом исходя из медицинских показаний».

Посторонних врачей в отделении гематологии быть не могло, утверждают в больнице. О поздней диагностике речь тоже не может идти: дежурный врач узнаёт состояние пациентов, записывает их жалобы, прослушивает лёгкие. Далее по показаниям назначаются нужные анализы. Записи отражаются в медкарте, так что при таком подходе пропустить развитие пневмонии невозможно, добавили в учреждении.

Врача анестезиолога-реаниматолога приглашают к пациентам для оценки тяжести состояния и определения показаний к переводу в реанимацию. Он же обсуждает с врачом дальнейшее лечение больного. Замечаний по лечению и назначению препаратов к врачу отделения у анестезиологов-реаниматологов не было.

«О смерти Кати мы узнали от посторонних людей».

К несчастью, дочь Татьяны не смогла побороть онкологию: 28 июня она умерла. И об этом, заявляет горожанка, она узнала не от медиков, а от посторонних людей. На это врачи отвечают, что далеко не всегда медперсоналу удаётся связаться с родными по номеру телефона, а других контактных данных у больницы нет.

А что в итоге?

«Мы понимаем всю горечь утраты, постигшей родственников. Выражаем им искренние соболезнования, но, к сожалению, лейкоз относится к тем заболеваниям, где у взрослых пациентов в 70% случаев медицина оказывается бессильна. Медицинские работники отделения гематологии всегда делают всё возможное для лечения пациентов», — заключил главврач 29-й больницы Игорь Раткин.

К сожалению, дальше у журналистов руки связаны Законом о врачебной тайне, поэтому выяснить точно, кто прав, а кто виноват, мы не можем. Предоставляем это нашим читателям, а заодно напоминаем: если вы столкнулись с нарушениями в лечении и хотите предупредить других горожан, обзаведитесь доказательствами: например, свидетелями или фотографиями. Не забывайте, что в вашей жалобе должны фигурировать факты, а голословными обвинениями правды добиться сложно.

Редакция ВашГород.ру приносит семье погибшей новокузнечанки искренние соболезнования.

Напомним, онкология по-прежнему не сдаёт позиций в Кузбассе. Рак — вторая по счёту причина, по которой умирают наши земляки. Ранее мы также сообщали о больном новокузнечанине, которому вместо оригинальных лекарств выдают дженерики, из-за чего его состояние ухудшается.