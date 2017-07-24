Кемеровчанам испортит выходные отсутствие холодной воды. Отключение произойдёт 28 июля.

Холодную воду отключат в Центральном и Заводском районах Кемерова. На сетях будут проводить плановую замену задвижек. Воду жителям будут доставлять автоцистернами.

«Ремонт пройдёт в два этапа: 1-я стадия проводится в Заводском районе в 4-х водопроводных камерах с 20.00 часов 28 июля (пятница) — до 08.00 часов 30 июля (воскресенье). Планируется заменить 9 единиц запорной арматуры за 36 часов; 2-я стадия проводится в Центральном и Заводском районах города в 6-ти водопроводных камерах с 20.00 часов 11 августа (пятница) — до 08.00 часов 13 августа (воскресенье). Планируется заменить 11 единиц запорной арматуры за 36 часов», — сообщает пресс-службе администрации Кемерова.