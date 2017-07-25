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Как правильно рассчитать больничный

Сегодня 07:15
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Как рассчитать пособие по больничному листу, а также по беременности и родам, в какие сроки его должны выплатить, как не дать себя обмануть — рассказали сайте администрации Новокузнецка.

Вопросы, связанные с выплатой пособия по больничному листу регулируются законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Итак, размер пособия по беременности и родам, а также временной нетрудоспособности зависит от трех факторов.

  • Средний заработок, рассчитанный за два года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам. Здесь необходимо помнить следующее, если человека за указанное время менял место работы, то ему необходимо предоставить справку о размере выплат с прошлой работы.

    Исходя из полученных данных, исчисляется средний дневной заработок. Затем его умножают на число календарных дней в расчетном периоде.

    При расчете пособия по беременности и родам есть свои нюансы. Например, из числа календарных дней исключаются периоды, на которые приходились дни временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

  • Страховой стаж — это период, в течение которого гражданин работал по трудовому договору (в том числе и у других работодателей), и за него производились отчисления в ФСС. В зависимости от страхового стажа пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в следующем размере:
  1. Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, — 60 процентов среднего заработка;
  2. Стаж от 5 до 8 лет, — 80 процентов среднего заработка;
  3. Стаж 8 и более лет, — 100 процентов среднего заработка.

    На сайте администрации отмечают, что пособие по временной нетрудоспособности в результате несчастного случая на производстве и пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка независимо от страхового стажа.
  • Количество календарных дней временной нетрудоспособности, подлежащих оплате. Средний дневной заработок (с учетом страхового стажа) умножается на количество календарных дней временной нетрудоспособности.

    Если в расчетном периоде человек не имел заработка или же заработок за этот период меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), то средний заработок для расчета пособия считается равным МРОТ. С 1 июля 2017 года размер МРОТ составляет 7800 рублей.

    Если в расчетный период женщина уже находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, то для расчета время, предшествующее наступлению страхового случая.

Срок назначения и выплаты пособия равен 10 дням с момента передачи больничного работодателю.

Теперь больничный лист можно оформитьпроще. ВашГород.ру ранее рассказывал, что с 1 июля оформить больничный можно в электронном виде.

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