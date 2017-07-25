Как рассчитать пособие по больничному листу, а также по беременности и родам, в какие сроки его должны выплатить, как не дать себя обмануть — рассказали сайте администрации Новокузнецка.

Вопросы, связанные с выплатой пособия по больничному листу регулируются законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Итак, размер пособия по беременности и родам, а также временной нетрудоспособности зависит от трех факторов.

Средний заработок, рассчитанный за два года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам. Здесь необходимо помнить следующее, если человека за указанное время менял место работы, то ему необходимо предоставить справку о размере выплат с прошлой работы.



Исходя из полученных данных, исчисляется средний дневной заработок. Затем его умножают на число календарных дней в расчетном периоде.



При расчете пособия по беременности и родам есть свои нюансы. Например, из числа календарных дней исключаются периоды, на которые приходились дни временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

Страховой стаж — это период, в течение которого гражданин работал по трудовому договору ( в том числе и у других работодателей), и за него производились отчисления в ФСС. В зависимости от страхового стажа пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в следующем размере:

Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, — 60 процентов среднего заработка; Стаж от 5 до 8 лет, — 80 процентов среднего заработка; Стаж 8 и более лет, — 100 процентов среднего заработка.



На сайте администрации отмечают, что пособие по временной нетрудоспособности в результате несчастного случая на производстве и пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка независимо от страхового стажа.

Количество календарных дней временной нетрудоспособности, подлежащих оплате. Средний дневной заработок ( с учетом страхового стажа) умножается на количество календарных дней временной нетрудоспособности.



Если в расчетном периоде человек не имел заработка или же заработок за этот период меньше минимального размера оплаты труда ( МРОТ), то средний заработок для расчета пособия считается равным МРОТ. С 1 июля 2017 года размер МРОТ составляет 7800 рублей.



Если в расчетный период женщина уже находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, то для расчета время, предшествующее наступлению страхового случая.

Срок назначения и выплаты пособия равен 10 дням с момента передачи больничного работодателю.

Теперь больничный лист можно оформитьпроще. ВашГород.ру ранее рассказывал, что с 1 июля оформить больничный можно в электронном виде.