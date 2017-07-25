Сибирь стала самым опасным регионом страны по ситуации с ВИЧ. Московский эксперт уверен — всему виной наркомания и он знает, как с этим справиться.
Напомним, на днях Роспотребнадзор обнародовал свежие данные по ВИЧ в стране. Кемерово и Новосибирск стали лидерами по приросту ВИЧ-инфицированных жителей. Глава ведомства Анна Попова также уточнила, что географически эпицентры наркомании и ВИЧ в стране почти совпадают. И призвала ФАС вместе проработать вопрос о снижении цен на презервативы.
Эпидемия ВИЧ-инфекции и СПИД в Сибири и на Урале тесно связаны с наркоманией, соглашается специалист департамента здравоохранения Москвы по профилактике ВИЧ-инфекции в РФ Алексей Мазус. Вот только боремся мы с ней неправильно: все эти бесплатные шприцы, дешёвые презервативы и «западный» подход только губят россиян:
«Именно эти регионы стали объектом работы с молодёжью, с наркоманами либеральными прозападными методами сдерживания наркомании. Как результат — мы видим совершенно обратную реакцию. Возникает вопрос — а насколько нам нужна международная помощь и программы снижения вреда в виде безудержной рекламы резиновых изделий, является ли это сдерживающим фактором? Вот как раз эти регионы, они показывают, что подходы к профилактике ВИЧ-инфекции должны быть другие», — цитирует политика РИА Новости.
Мазус уверен: реклама презервативов приводит к тому, что молодёжь считает это чуть ли не основным средством защиты от ВИЧ. В итоге производители контрацептивов получают прибыль и радуются, но эпидемию это не сдерживает никак. А сдерживать её должен «здоровый образ жизни, в котором отсутствуют случайные связи».
«Нужно рассказывать, что надо беречь себя, что должны быть дети, семья, нужно думать, нужно к этому относиться более ответственно, потому что кроме ВИЧ-инфекции есть и другие инфекции, которые не дают потом женщине быть матерью, что лёгкие вот эти отношения… являются очень опасными для женщины, в первую очередь, в плане будущего материнства», — размышляет чиновник.
В то же время антимонопольная служба уже взялась активно изучать рынок презервативов. На сайте ведомства вчера появился соответствующий пресс-релиз:
«В настоящий момент мы проводим анализ рынка барьерных контрацептивов с целью разработки механизмов снижения цен. Соответствующие предложения будут представлены в III квартале 2017 года», — заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.
Добавим, руководитель Федерального центра СПИД Вадим Покровский считает, что сейчас в России от эпидемии ВИЧ не застрахован ни один регион. Если сосредоточить все усилия на Сибири и Урале, за год-два другие регионы могут обогнать «наиболее поражённые территории».
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Наркодилеров переловить не в состоянии, так решили хотя бы изобразить заботу о народе путём снижения цен на "изделие № 2", оооооччччень актуальная и действенная мера, а как же!