Риелторские агентства уходят с рынка. И даже там, где сокращения риелторских агентств еще не наблюдается, эксперты прогнозируют массовый исход.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в 2016 году закрылись 4 138 агентств недвижимости. Для сравнения, в 2015 году прекратили свою деятельность всего 1 880 компаний.

Также идёт тенденция на замедление роста новых риелторских агенств. В 2014 году во всех регионах России суммарно открылись 4 159 новых агентств недвижимости, в 2015 — 3 776 компаний, а в 2016 году — всего 3 165.

Мощным ударом по профессии риелтора стал кризис на рынке недвижимости в 2015 году. Тогда ставки по ипотеки были настолько высоки, что люди потеряли интерес к покупке квартир.

Государство субсидировало ставки для новостроек. В итоге спрос перешел на них. На подходе новый удар по «вторичке», сообщает «Российская газета». Банки активно продвигают онлайн-услуги по регистрации сделок на этом рынке. Многие даже готовы давать скидку по ипотеке заемщикам, которые пользуются этой услугой.

В перспективе у кредитных организаций есть все шансы переманить себе покупателей «вторички» и заниматься оформлением сделок своими силами. У крупного банка намного больше ресурсов, чтобы проверить чистоту сделки, чем у небольшой риелторской фирмы.

Кроме того, в кризис покупатели и продавцы жилья всё больше проявляют самостоятельность. Благодаря различным сервисам, сайтам и группам в социальных сетях они научились действовать без посредников.

Люди, экономя свои кровные, решают обойтись без риелтора, лишь при совершении самой сделки заказывают юридическое сопровождение, что обходится намного дешевле.

На рынке аренды происходит та же ситуация. Появилось много ресурсов, на которых собственник и арендаторы могут найти друг друга. Поэтому риелторы, занимающиеся арендой, стали брать намного меньше денег за свои услуги. Если раньше подбор жилья стоил 100 процентов арендной ставки, то сегодня не больше половины.

«Рынок частично освободился от менее надежных и устойчивых игроков. А крупные компании остались в строю. Риелторы еще вернутся на рынок и будут востребованы», — уверен руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко.

Также специалисты утверждают, что полностью риелторские агентства никуда не исчезнут. Они останутся незаменимы в сделках по продаже на вторичном рынке. Так как продажа или покупка «вторички» нередко сопряжена с рядом проблем, которые риелторы научились быстро решать.