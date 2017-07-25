В правительстве подсчитали, сколько средств из регионального бюджета придется выделять регионам ежегодно, чтобы наладить проект телемедицины.
Напомним, Госдума уже приняла в третьем чтении закон о телемедицине. Он дает возможность россиянам получать медицинскую помощь дистанционно. Как ранее уже сообщал ВашГород.ру, планируется, что взаимодействие пациента и врачей между собой будет проходить дистанционно. Мониторить состояние здоровья больного медработники так же смогут через интернет.
По новому закону можно получить через интернет и рецепты на лекарства.
«Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача (фельдшера, акушера), позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов», — уточнили авторы проекта для РИА Новости.
Консультировать пациентов врачи будут по Skype, уточняет Bfm.ru.
«Очень важная поправка была внесена в законопроект о том, что все равно первичная очная консультация с пациентом обязательно должна быть, потому что нужно оценить его состояние, посмотреть на него. Доктор должен точно понимать, в каком состоянии пациент, и после этого уже можно дальнейшие коммуникации осуществлять дистанционно. Конечно, врач должен видеть пациента, в каком состоянии он находится. Может быть такая ситуация, что во время сайт-сессии ты видишь ровно половину пациента, что у него там с ногами, с руками, с кожей. Вообще, конечно, учитывая то, что в стране качественной медицинской помощи дефицит, если уехать куда-нибудь в село, это вопрос доступности получения какой-то информационной помощи» — пояснила управляющий директор проекта «ОнкоСтоп» Ксения Ловцова изданию.
Для обеспечения системой телемедицины от субъектов потребуется от 100 до 300 миллионов рублей в год дополнительного финансирования.
По словам замминистра здравоохранения РФ Дмитрия Костенкова, для каждого региона сумма затрат будет разной. В зависимости от опыта использования технологий и уровня информатизации. В среднем, по подсчетам министерства, поддержание системы телемедицины потребует из госбюджета 750 млн рублей ежегодно.
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По оценке Forbes, капитал ректора Санкт-Петербургского горного университета и совладельца «Фосагро» Владимира Литвиненко с февраля сократился на $50 млн. В рейтинге издания «200 богатейших бизнесменов России - 2017» за апрель Литвиненко занимал 122-е место, его состояние оценивалось в $850 млн.
Литвиненко принадлежит 19,35% «Фосагро». Стоимость этого пакета на Московской бирже 21 июля составляла $1,013 млрд. Однако по методике Forbes, которая учитывает не только стоимость активов, но также движение наличных и долговые обязательства, капитал ректора Санкт-Петербургского горного университета на сегодняшний день составляет $800 млн.
Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, прославившийся как человек, под руководством которого когда-то защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин, уже не первый год оказывается самым богатым среди руководителей российских вузов: за 2016 г. он задекларировал доход в 195,7 млн руб. против 277 млн руб. годом ранее. Для сравнения: по данным РБК, у идущего за ним следом ректора РАНХиГС Владимира Мау в 2016 г. доход был втрое меньше – 64,5 млн руб.
Ну не бараны ли? Вместо того, чтобы поднять зарплаты врачам и тем самым снизить дефицит персонала, они изволили "обеспечить доступность" с помощью телемедицины. Вопрос: кому они обеспечат эту самую доступность? Ленивым овощам, которые не желают оторваться от дивана? Пенсионеры в деревнях как жили без экстренной помощи, так и будут жить, да и в городе одинокому пенсионеру придётся не легко: купить хотя бы планшет и научиться им пользоваться лет в 70-80, ага, вот поголовно сейчас рванут на курсы компьютерной грамотности.