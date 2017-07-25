В правительстве подсчитали, сколько средств из регионального бюджета придется выделять регионам ежегодно, чтобы наладить проект телемедицины.

Напомним, Госдума уже приняла в третьем чтении закон о телемедицине. Он дает возможность россиянам получать медицинскую помощь дистанционно. Как ранее уже сообщал ВашГород.ру, планируется, что взаимодействие пациента и врачей между собой будет проходить дистанционно. Мониторить состояние здоровья больного медработники так же смогут через интернет.

По новому закону можно получить через интернет и рецепты на лекарства.

«Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача (фельдшера, акушера), позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов», — уточнили авторы проекта для РИА Новости.

Консультировать пациентов врачи будут по Skype, уточняет Bfm.ru.

«Очень важная поправка была внесена в законопроект о том, что все равно первичная очная консультация с пациентом обязательно должна быть, потому что нужно оценить его состояние, посмотреть на него. Доктор должен точно понимать, в каком состоянии пациент, и после этого уже можно дальнейшие коммуникации осуществлять дистанционно. Конечно, врач должен видеть пациента, в каком состоянии он находится. Может быть такая ситуация, что во время сайт-сессии ты видишь ровно половину пациента, что у него там с ногами, с руками, с кожей. Вообще, конечно, учитывая то, что в стране качественной медицинской помощи дефицит, если уехать куда-нибудь в село, это вопрос доступности получения какой-то информационной помощи» — пояснила управляющий директор проекта «ОнкоСтоп» Ксения Ловцова изданию.

Для обеспечения системой телемедицины от субъектов потребуется от 100 до 300 миллионов рублей в год дополнительного финансирования.

По словам замминистра здравоохранения РФ Дмитрия Костенкова, для каждого региона сумма затрат будет разной. В зависимости от опыта использования технологий и уровня информатизации. В среднем, по подсчетам министерства, поддержание системы телемедицины потребует из госбюджета 750 млн рублей ежегодно.