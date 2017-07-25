Глава Заводского района Алексей Ермолаев рассказал, как в будущем изменится комплекс на горе Маяковая за сквером Первостроителей.
«Часть сквера мы отдадим начинающим лыжникам. Мы уже детально прорисовали проект, знаем, где будет начинаться гора, где установим бэби-лифт, подъёмник, для детей, в том числе и с ограниченными возможностями, да и для взрослых, кто не умеют ездить и рискуют съехать с большой горы», — рассказал Алексей Ермолаев в эфире программы «Первая студия».
Также новокузнечане смогут кататься там на ватрушках. Сейчас же из-за крутого склона горы там отдыхают лишь опытные лыжники.
Ранее ВашГород.ру сообщал, как преобразился сквер в Заводском районе и что появится в новом торговом центре на Запсибе.
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