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В Новокузнецке откроют новое место для катания на ватрушках

Сегодня 09:58
465
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
livejournal.com

Глава Заводского района Алексей Ермолаев рассказал, как в будущем изменится комплекс на горе Маяковая за сквером Первостроителей.

«Часть сквера мы отдадим начинающим лыжникам. Мы уже детально прорисовали проект, знаем, где будет начинаться гора, где установим бэби-лифт, подъёмник, для детей, в том числе и с ограниченными возможностями, да и для взрослых, кто не умеют ездить и рискуют съехать с большой горы», — рассказал Алексей Ермолаев в эфире программы «Первая студия».

Также новокузнечане смогут кататься там на ватрушках. Сейчас же из-за крутого склона горы там отдыхают лишь опытные лыжники.

Ранее ВашГород.ру сообщал, как преобразился сквер в Заводском районе и что появится в новом торговом центре на Запсибе.

Комментарии 1
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Хм...
3 0
По факту там весь район и катается на ватрушках и санках, только в стороне от основной трассы. Если сделают отдельно от горнолыжки и удобно - будет класс
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