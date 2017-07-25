Водителям упростят регистрацию новой машины.

Если новый закон одобрят, водители смогут получать номер прямо в автосалоне. Сотрудники компании передадут ГИБДД информацию, а те зарегистрируют машину дистанционно. Менеджеру останется только привезти свидетельство о регистрации транспортного средства, изготовить номер и вручить его владельцу.

При этом закон вводит новые понятия: регистрационный знак — сама металлическая пластина и регистрационный номер — комбинация цифр и букв. Последний покупатель сможет выбирать сам. Как это произойдёт, пока неизвестно. Новый порядок определит правительство, сообщает Novokuznetsk. su.

Новая услуга будет платной, но компании не смогут завышать тарифы. Предельную цену установит антимонопольная служба.

Также закон облегчит жизнь водителям, у кого коррозия съела идентификационный номер на кузове или раме машины. Автомобилистам понадобится зарегистрировать её лишь один раз, после экспертизы у криминалиста. На машину нанесут дополнительную маркировку, пишет «Коммерсантъ».

Закон поступит в Госдуму осенью.

Водителям хотят упростить получение автомобильных номеров уже не первый год. Несколько лет подряд говорили о том, что автомобилисты смогут купить красивый номер на аукционе. Планировалось, что документ примут этой весной.

Также россиян ждёт большая реформа автомобильных номеров. Изменения коснутся американских и японских машин, где площадки для крепления госзнака отличаются от стандартных. Пересмотр действующих ГОСТов готовит МВД РФ, а эскизы новых номеров уже разработали в Российской автомобильной федерации.