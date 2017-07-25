Накануне учебного года в городе начнут работу шесть школьных ярмарок.

Как сообщает администрация Новокузнецка, в конце июля откроются традиционные школьные ярмарки во всех районах города (кроме Орджоникидзевского).

На школьных базарах можно приобрести канцелярию, школьную форму, портфели, учебную литературу. В Центральном и Заводском районе будет организована комиссионная торговля учебниками. Как заявляют организаторы, цены удовлетворят покупателей с разным уровнем дохода. На некоторые товары предусмотрены скидки до 20%.

Ярмарка на площади общественных мероприятий Центрального района станет самой масштабной. В ней примут участие около 60 предпринимателей и торговых сетей. Работать центральный базар для школьников начнет уже 27 июля. Закрытие запланировано на 3 сентября.

В Заводском районе также организуют две крупные ярмарки. С 10 августа по 10 сентября — на площадке у павильона «Ярмарка» на улице 40 лет ВЛКСМ. На территории комплекса «Садовая» — с 29 июля по 1 сентября.

В Куйбышевском, Кузнецком, Новоильинском районах также можно приобрести школьные товары, информацию о месте и времени проведения ярмарок читайте на официальном сайте администрации Новокузнецка.