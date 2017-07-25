В первом полугодии 2017 года введено в эксплуатацию всего 28 миллионов квадратных метров жилья по всей России. Этот на 11,3% меньше, чем в прошлом году.
Не смотря на значительные объемы строительства в 2017 году эксперты всё равно зафиксировали падение в Москве (39,2%), Новосибирской области (21,4%) и Свердловской области (22,3%).
Как сообщают «РИА Новости», в 2017 году ожидается наибольшее падение ввода жилья.
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