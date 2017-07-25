Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики
Недвижимость и строительство

Количество новостроек снизилось до рекордных значений

Сегодня 11:25
79
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Realts.ru

В первом полугодии 2017 года введено в эксплуатацию всего 28 миллионов квадратных метров жилья по всей России. Этот на 11,3% меньше, чем в прошлом году.

Не смотря на значительные объемы строительства в 2017 году эксперты всё равно зафиксировали падение в Москве (39,2%), Новосибирской области (21,4%) и Свердловской области (22,3%).

Как сообщают «РИА Новости», в 2017 году ожидается наибольшее падение ввода жилья.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ