В первом полугодии 2017 года введено в эксплуатацию всего 28 миллионов квадратных метров жилья по всей России. Этот на 11,3% меньше, чем в прошлом году.

Не смотря на значительные объемы строительства в 2017 году эксперты всё равно зафиксировали падение в Москве (39,2%), Новосибирской области (21,4%) и Свердловской области (22,3%).

Как сообщают «РИА Новости», в 2017 году ожидается наибольшее падение ввода жилья.