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В кемеровских яслях из-за антисанитарии массово заболели малыши

Сегодня 11:31
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Shackobr.ru

В Кемерове из-за антисанитарии в яслях «Умачка» малыши подхватили кишечную инфекцию.

Роспотребнадзор по Кузбассу нашёл в учреждении массу нарушений. Среди них отсутствие документов на продукты, медкнижек у сотрудников и так далее. Помимо этого, малышей в ясли-центр брали даже в период болезни и без справки от педиатра.

Владелице яслей пришлось отвечать в суде за нарушение санитарного благополучия человека. Учреждение закрыли на 15 суток, сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

Сейчас в яслях уже устранили все нарушения, учреждение снова открыли.

Как ранее писал ВашГород.ру, в Кемерове из-за высокой радиации закрыли несколько комнат в детском садике. Такое же нарушение ранее нашли в саду в Промышленновском районе.

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