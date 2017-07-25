В Кемерове из-за антисанитарии в яслях «Умачка» малыши подхватили кишечную инфекцию.
Роспотребнадзор по Кузбассу нашёл в учреждении массу нарушений. Среди них отсутствие документов на продукты, медкнижек у сотрудников и так далее. Помимо этого, малышей в ясли-центр брали даже в период болезни и без справки от педиатра.
Владелице яслей пришлось отвечать в суде за нарушение санитарного благополучия человека. Учреждение закрыли на 15 суток, сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.
Сейчас в яслях уже устранили все нарушения, учреждение снова открыли.
Как ранее писал ВашГород.ру, в Кемерове из-за высокой радиации закрыли несколько комнат в детском садике. Такое же нарушение ранее нашли в саду в Промышленновском районе.
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