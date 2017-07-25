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Где в Новокузнецке экономно закупиться канцелярией — вопрос дня

Сегодня 11:41
504
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Ксения интересуется, где в городе недорого купить канцелярию.

«Здравствуйте! В детский сад нужно купить канцелярию. Список большой. Подскажите, пожалуйста, где можно экономно закупиться?»

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 16
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Читатель
3 0
В МЕТРО
Там редко что-то дешевле. Самое дешевле в контуре на строителей
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Читатель
1 31
А что за большой список канцелярии в сад? Мы за три года ничего не брали, говорят все выдают, хватает
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777
0 0
в детском мире ТЦ Ситимолл хоршие скидки сейчас
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Наталья
2 0
в Хозцентре большой выбор. Цены там всегда на все низкие
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вот это да
2 0
А что за большой список канцелярии в сад? Мы за три года ничего не брали, говорят все выдают, хватает
А у вас встречно можно поинтересоваться где такой волшебный сад? Где все есть и все выдают!? А нам заливают, что денег нет, вы держитесь и платите за своих детей сами!
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Читатель
0 0
А у вас встречно можно поинтересоваться где такой волшебный сад? Где все есть и все выдают!? А нам заливают, что денег нет, вы держитесь и платите за своих детей сами!
На ильинке
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КС
1 0
Хозцентр! там и выбор большой и цены вообще норм!
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Гл
0 2
Вам для ребенка жалко денег на канцелярию? Потратьтесь и пусть пользуется хорошим товаром , а не дешёвкой. Мы нашему берем в акварели и не жалеем.
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Гл
0 3
А те, кто пытаются сэкономить на детях должны были думать, перед тем как их заводить.
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Эльза
1 0
Вам для ребенка жалко денег на канцелярию? Потратьтесь и пусть пользуется хорошим товаром , а не дешёвкой. Мы нашему берем в акварели и не жалеем.
В Акварели тоже "г", только в несколько раз дороже =)) Хорошая канцелярия в детском мире, но стоит она как в акварели.
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Тоже читатель
0 0
А что за большой список канцелярии в сад? Мы за три года ничего не брали, говорят все выдают, хватает
А вы, случаем, не внука/внучку заведующей в сад водите?
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Лг
0 0
А те, кто пытаются сэкономить на детях должны были думать, перед тем как их заводить.
Вы, главное, не только на канцелярии не экономьте, но и на воспитании в ребёнке хороших качеств. В первую очередь, своим примером. Например, доброго отношения к людям.
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Светик Я
0 0
Вам для ребенка жалко денег на канцелярию? Потратьтесь и пусть пользуется хорошим товаром , а не дешёвкой. Мы нашему берем в акварели и не жалеем.
Я не автор но могу сказать, беру все самое дешевое, потому как смысла нет покупать самое как вы говорите хорошее то что куплю я не купит другая мама, точно такое же, а пользоваться этой канцелярией будут вместе мой ребёнок и другие дети, так что вот в сем смысл. Да для дома я не жалею денег
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