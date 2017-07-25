Где в Новокузнецке экономно закупиться канцелярией — вопрос дня
Сегодня 11:41
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В рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Ксения интересуется, где в городе недорого купить канцелярию.
«Здравствуйте! В детский сад нужно купить канцелярию. Список большой. Подскажите, пожалуйста, где можно экономно закупиться?»
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