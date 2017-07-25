В рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Ксения интересуется, где в городе недорого купить канцелярию.

«Здравствуйте! В детский сад нужно купить канцелярию. Список большой. Подскажите, пожалуйста, где можно экономно закупиться?»

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