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В России хотят запретить продажу «чекушек»

Сегодня 12:21
550
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.rosbalt.ru

Минздрав планирует запретить продажу крепкого алкоголя в мелкой таре на кассах супермаркетов.

Идею намерены включить в Стратегию формирования здорового образа жизни населения. Министерство здравоохранения планирует запретить продажу водки и других крепких алкогольных напитков в бутылках объемом менее 0,5 мл.

По мнению экспертов, в маленьких тарах продается алкоголь сомнительного качества. Главной целью запрета является снижение уровня употребления спиртного в стране.

«Вы знаете, очень полезная мера» — прокомментировал заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников «Интерфакс».

Замминистра добавил, что любые предложения, регулирующие продажу алкоголя, нужно оценивать с точки зрения того, как они повлияют на доступность алкоголя для людей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что Минздрав предложил ограничить продажу алкоголя в выходные дни. Это предложение так же входит в Стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

Изменения коснулись не только крепкого алкоголя. Ранее мы сообщали, что с 1 июля запрещена продажа пива в бутылках объемом более 1,5 литра.

Комментарии 12
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13 1
Где смысл? Где логика?

Пиво запретить продавать большими упаковками.
Водку запретить продавать маленькими упаковками.
Цель (по мнению правительства): "снижение уровня употребления спиртного в стране".
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Натусик
9 0
Боже мой,ну что за бред??? (((
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stek
8 0
Где смысл? Где логика?

Пиво запретить продавать большими упаковками.
Водку запретить продавать маленькими упаковками.
Цель (по мнению правительства): "снижение уровня употребления спиртного в стране".
Ответ простой: нужно пить меньше пива и больше водки.....
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Sv
4 1
По их мнению водка должна быть в пятилитровках! Это вам не пиво. Нечего мелочиться, позориться только, надо на компресик, бери пять и не выделывайся!
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Эн
8 0
Нужно не уменьшать - увеличивать тару для алкогольной продукции , а улучшать условия жизни , пропагандировать здоровый образ жизни , сделать доступными спортивные клубы . А за пьянство ввести принудительные работы по благоустройству и уборке городов . Хотя , конечно , проще запретить !
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Alex
1 1
Боже мой,ну что за бред??? (((
Почему бред? Нормальный человек стакан водки не купит! Только алкоголики и покупают!!
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Горожанин
0 0
Придурки сраные!
На себя посмотри))
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Илья
2 0
Алкашу дольше бабки собирать на 0,5 л., а результат будет куда хуже для окружающих. Поножовщина и дебоши пьяные.
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Прохожий
0 0
Законотворцы долбаные буквально бредят словом"ЗАПРЕТИТЬ"!!!!!!!
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Судмедэксперт
0 0
Алкашу дольше бабки собирать на 0,5 л., а результат будет куда хуже для окружающих. Поножовщина и дебоши пьяные.
Благодать ! Больше кадавров, толще мой кошелёк)
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Ага!
0 0
Ну, положим, тому же Костенникову в любой таре принесут и поднесут.
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