Минздрав планирует запретить продажу крепкого алкоголя в мелкой таре на кассах супермаркетов.

Идею намерены включить в Стратегию формирования здорового образа жизни населения. Министерство здравоохранения планирует запретить продажу водки и других крепких алкогольных напитков в бутылках объемом менее 0,5 мл.

По мнению экспертов, в маленьких тарах продается алкоголь сомнительного качества. Главной целью запрета является снижение уровня употребления спиртного в стране.

«Вы знаете, очень полезная мера» — прокомментировал заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников «Интерфакс».

Замминистра добавил, что любые предложения, регулирующие продажу алкоголя, нужно оценивать с точки зрения того, как они повлияют на доступность алкоголя для людей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что Минздрав предложил ограничить продажу алкоголя в выходные дни. Это предложение так же входит в Стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

Изменения коснулись не только крепкого алкоголя. Ранее мы сообщали, что с 1 июля запрещена продажа пива в бутылках объемом более 1,5 литра.