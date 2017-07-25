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В ближайшую неделю Новосибирск превратится в тропики

В Новокузнецке отменили автобус до популярной у дачников станции

Сегодня 12:56
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Авито

Новокузнечане остались без маршрута «18 квартал-Курегеш».

Его отменили с 24 июля по предписанию ГИБДД. Причина — несоответствие дорожных условий требованиям безопасности, сообщила ВашГород.ру директор «Автолайна» Евгения Корюкова.

Автобус снова запустят после ремонта дороги.

По информации 2gis, дачники могут добраться до садовых участков на электричках «Новокузнецк-Карлык» и «Новокузнецк-Томусинская».

Как ранее писал ВашГород.ру, в Новокузнецком районе у некоторых автобусов появилась новая остановка.

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