В Новокузнецке отменили автобус до популярной у дачников станции
Сегодня 12:56
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Новокузнечане остались без маршрута «18 квартал-Курегеш».
Его отменили с 24 июля по предписанию ГИБДД. Причина — несоответствие дорожных условий требованиям безопасности, сообщила ВашГород.ру директор «Автолайна» Евгения Корюкова.
Автобус снова запустят после ремонта дороги.
По информации 2gis, дачники могут добраться до садовых участков на электричках «Новокузнецк-Карлык» и «Новокузнецк-Томусинская».
Как ранее писал ВашГород.ру, в Новокузнецком районе у некоторых автобусов появилась новая остановка.
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