Команда «Кузнецкие медведи» вернулась со сборов в Новокузнецк. Накануне прошла первая тренировка на Малой ледовой арене. Перед началом нового сезона ребятам предстоит принять участие в турнире и сыграть два товарищеских матча.

Главный тренер команды «Кузнецкие медведи» Александр Китов рассказал о том, как прошли сборы, что предстоит сделать команде в ближайшее время.

«Выполнили практически на 100% всю работу. Тяжело было ребятам, старались — молодцы — терпели. Есть кое-какие огрехи, но будем над этим работать, время до сезона ещё много. Старались образовать костяк из тех ребят, которые в прошлом году были одними из лидеров. Кто-то был на вторых ролях — стараемся их вывести на первые роли. Сейчас выходим на лёд. С завтрашнего дня у нас двухразовый лёд. Занятия в зале также не прекращаем», — рассказал Александр Китов.

Тренировочный сбор, с которого вернулась команда, проходил в течение двух недель в Бердске.

«Нагрузки очень высокие были, но выдержали. Надеюсь, заложили фундамент на сезон. И войдём с новыми силами, будем готовиться к новому сезону и достигать уже более высокие вершины», — сообщил защитник команды «Кузнецкие медведи» Егор Жданов.

В этом сезоне ребятам будет морально сложнее, потому что от «медведей» болельщики и руководство клуба ждёт высоких результатов.

«В этом сезоне финансирование „Кузнецких медведей“ остается полностью на том же уровне. Перед командой мы ставим серьезную задачу — показать результат не ниже того, который ребята показали в прошлом сезоне», — рассказал представитель компании ЕВРАЗ, член попечительского совета клуба Андрей Денякин.

С первого по пятое августа «Кузнецкие медведи» примут участие в турнире, который пройдёт в Новосибирске. А 8−9 августа наши ребята проведут две товарищеские игры с «Сибирскими снайперами». Игры пройдут в Новокузнецке.